Samanyolu Haber /Gündem / OECD verilerine göre yalan söylüyor /31 Mart 2020 10:05

OECD verilerine göre yalan söylüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin dünyada en fazla yoğun bakım yatak sayısına sahip ülke olduğu sözleri tartışılırken OECD verileri Erdoğan'ın yalan söylediğini ortaya koyuyor.

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Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle binlerce insan hayatını kaybederken, on binlerce insan da salgın nedeniyle tedavi görüyor. Virüs ülkelerin sağlık sistemini alt üst ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’nin dünyada en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesi olduğu” yönündeki sözlerine OECD’den yalanlama geldi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) verilerine göre Türkiye bu konuda 42 ülke arasında 31’inci sırada yer alıyor.

OECD’nin 2015-2018 yılları arasını kapsayan güncel verilerine göre Türkiye, bin kişiye düşen 2,8 yatak ile 31’inci sırada bulunuyor.

Listenin ilk beş sırasında Japonya, Güney Kore, Rusya, Almanya ve Avusturya yer alıyor.

Listenin son beş sıradasında ise Hindistan, Endonezya, Kosta Rika, Meksika ve Kolombiya bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mart günü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin salgına en hazırlıklı ülkelerin başına yer aldığını belirtmiş, hastanelerin kapasitesi konusunda ise, “En çok yoğun bakım yatağı olan ülkeyiz” demişti.
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