Samanyolu Haber /Dünya / OECD'den Almanya'ya "erken kemer sıkma" uyarısı /08 Aralık 2020 19:12

OECD'den Almanya'ya "erken kemer sıkma" uyarısı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Alman hükümetine Covid-19 resesyonundan sonra sıkı para ve mali politikalarla bütçe disiplinine hızlı bir şekilde dönmemesi tavsiyesinde bulundu.

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OECD, Alman ekonomisine ilişkin raporunu açıkladı.Alman hükümetine Covid-19 resesyonundan sonra sıkı para ve mali politikalarla bütçe disiplinine hızlı bir şekilde dönmemesi tavsiyesinde bulunulan raporda, "Borç freni altında devlet borçlanmasında sınırın derhal uygulanması ekonomik toparlanmayı tehlikeye atabilir" denildi. 
 
Raporda, yatırımlar ve yapısal reformların Covid-19'un neden olduğu resesyondan sonra Almanya'nın ekonomik olarak toparlanmasını güçlendirebileceği belirtilerek, Alman politikacılara, otomotiv sanayisinde daha temiz enerjilere ve yeni teknolojilere geçişi kolaylaştırmaları ve dijitalleşmeyi teşvik etmeleri önerildi.

OECD, Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 5,5 küçülmesini beklerken, 2021'de yüzde 2,8 ve 2022'de yüzde 3,3 genişleyeceğini öngörüyor.

Almanya'da hükümet, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen tüketici ve şirketlere yönelik teşvikleri fonlamak için bu yıl 218 milyar avro ve gelecek yıl için de 180 milyar avro borçlanma planlamıştı.
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