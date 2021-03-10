OECD'den Türk ekonomisine uyarı: Enflasyon, iflas, toplu işten çıkarma...

Mart ayına ilişkin ekonomik görünüm raporunu açıklayan OECD, Türkiye için yüksek enflasyon uyarısında bulundu. Raporda, zayıf ekonomik toparlanmaların ise büyük istihdam kayıplarına ve şirket iflaslarına neden olacağı uyarısı yapıldı.







Birgün'ün haberine göre İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) "Mart Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Raporda salgın etkileri değerlendirilirken Covid-19’a karşı aşıların kademeli uygulanmasının ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde ilave mali desteklerin küresel ekonomik görünümde önemli ölçüdeki iyileşmeye yardımcı olduğu kaydedildi. Ekonomiye yönelik büyük risklerin devam ettiğine yer verilen raporda, ülkelerde aşılamanın daha hızlı ilerlemesinin kısıtlamaların daha çabuk kaldırılmasını, güven ve harcamaların artırılmasını sağlayacağına işaret edildi.







Raporda, “Aşılamada yavaş ilerleme ve mevcut aşıların etkisiz kaldığı yeni virüs mutasyonlarının ortaya çıkması daha zayıf bir ekonomik toparlanma, daha büyük istihdam kayıpları ve daha fazla şirket iflasıyla ile sonuçlanır” uyarısı yapıldı.





Ekonomik toparlanmanın güçlendirilmesi için aşılamada hıza ihtiyaç olduğunu kaydedilen raporda, fırsatları ortaya çıkarmak, ekonomik dinamizmi geliştirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir toparlanmayı teşvik etmek için tüm ülkelerde geniş kapsamlı yapısal reformlara ihtiyaç olduğuna da vurgu yapıldı.





BÜYÜME RAKAMLARI REVİZE EDİLDİ





OECD'nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine de yer verilen raporda, aralıkta 2021 için yüzde 4,2 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 5,6’ya yükseltildi. Bu rakam, 2022 için de yüzde 3,7’den 4’e çıkarıldı. Türkiye'nin 2021 büyüme tahminlerini ise yüzde 2,9'dan 5,9'a yükseltti.





Daha önce 2021 için yüzde 3,2 olarak açıklanan ABD ekonomisinin büyüme tahmini 6,5'e, 2022'de ülke ekonomisinin büyüme tahmini de yüzde 3,5’ten 4’e revize edildi.





Avro Bölgesi için 2021’de öngörülen yüzde 3,6'lık büyüme tahmini yüzde 3,9’a, gelecek yıl için de yüzde 3,3’ten 3,8’e yükseltildi.





İngiltere ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 4,2’den 5,1’e, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,1’den yüzde 4,7’ye çıkarıldı.





HİNDİSTAN VE TÜRKİYE İÇİN ENFLASYON UYARISI





Raporda ayrıca yüksek emtia fiyatlarının, Hindistan ve Türkiye gibi net emtia ithalatçısı ülkelerde enflasyonu yükselteceği vurgulandı. OECD raporunda, 2022 mali yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’da yüzde 12,6 artış ile Hindistan'ın başı çekeceği, ardından yüzde 7,8 ile Çin'in geleceği tahmin ediliyor.