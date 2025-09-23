Samanyolu Haber /Gündem / OECD'nin kritik hamlesi ekonomi yönetiminin hoşuna gitmeyecek /23 Eylül 2025 13:18

OECD'nin kritik hamlesi ekonomi yönetiminin hoşuna gitmeyecek

OECD, raporunda Türkiye için tahminlerini revize etti. OECD, Türkiye'nin 2025 yılındaki büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltirken, enflasyon beklentisini de yüzde 31,4'ten yüzde 33,5'e çekti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini güncelledi. Kuruma göre, Türkiye’nin 2025 yılı büyüme tahmini yüzde 2,9’dan yüzde 3,2’ye yükseltildi. Aynı dönemde enflasyon beklentisi ise yüzde 31,4’ten yüzde 33,5’e çıkarıldı.

2026'DA ENFLASYONDA ARTIŞ BEKLENTİSİ
2026 yılı için Türkiye’nin büyüme beklentisi yüzde 3,3’ten yüzde 3,2’ye düşürüldü. Buna karşılık enflasyon tahmini yüzde 18,5’ten yüzde 19,2’ye yükseltildi. OECD raporu, küresel ticaretteki belirsizliklerin ve ABD tarifelerinin Türkiye dahil birçok ülkenin ekonomik görünümü üzerinde risk oluşturduğunu vurguluyor.

KÜRESEL RİSKLER VE UYARILAR
Rapor, ABD tarifeleri gibi ticari engellerin 2026 yılında küresel büyüme üzerinde yavaşlatıcı etkiler yapabileceğini belirtiyor. Ayrıca artan enflasyon riskleri, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik politikalarını etkileyebilecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.
