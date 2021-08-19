Samanyolu Haber /Teknoloji / Dev telekom şirketinin 40 milyon müşterisinin verileri çalındı /19 Ağustos 2021 09:20

Dev telekom şirketinin 40 milyon müşterisinin verileri çalındı

ABD'nin büyük cep telefonu operatörlerinden T-Mobile, siber saldırı sonucu 40 milyondan fazla müşterisinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, T-Mobile sistemlerine yönelik son derece karmaşık bir siber saldırının araştırıldığı aktarıldı.

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Sunuculara yasa dışı şekilde giriş yapmak için kullanıldığı düşünülen erişim noktasının bulunduğu ve kapatıldığı belirtilen açıklamada, T-Mobile verilerine yetkisiz kişiler tarafından erişildiğinin doğrulandığı kaydedildi.
Açıklamada, 40 milyonun üzerinde eski ve potansiyel müşteriye ait verilerin çalındığı bildirildi.
Çalınan dosyaların T-Mobile'ın mevcut 7.8 milyon faturalı müşteri hesabına ait verileri de içerdiğine işaret edilen açıklamada, müşterilerin ad ve soyadları, doğum tarihleri, sosyal güvenlik numaraları ile ehliyet bilgilerine ulaşıldığı kaydedildi.
Açıklamada, çalınan dosyalarda yer alan verilerin müşterilere ait herhangi bir finansal bilgiyi, kredi kartı bilgisini, banka veya diğer ödeme bilgilerini içerdiğine dair hiçbir bulgu olmadığı aktarıldı.
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