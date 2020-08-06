Samanyolu Haber /Politika / Ofisi Ankara'da... Hedef küskünler /06 Ağustos 2020 18:10

Ofisi Ankara'da... Hedef küskünler

CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı ileri sürülen Muharrem İnce'nin Ankara'da ofis açacağı iddia ediliyor. Kulislerde, İnce'nin hedefinde partinin son kurultayında beklentilerini bulamayan 'küskün' CHP'lilerin olduğu belirtiliyor.

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CHP tarafından 2018'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilen Muharrem İnce'nin, yeni parti hedefiyle başlattığı hareketin merkezi belli oldu. İnce’nin, daha önce de kullandığı Ankara’nın Yaşamkent semtindeki ofisini merkez üs olarak kullanacağı öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan iddiaya göre İnce, Ankara’ya geçmeden önce çalışmalarını İstanbul’da yoğunlaştırdı. İnce’nin hedefinde partinin son kurultayında beklentilerini bulamayan 'küskün' CHP’lilerin olduğu belirtiliyor. İnce ve ekibinin, küskün CHP’lilerle bire bir görüşmeler yaptığı ve bazı partililere 'kurucular kurulu' üyeliği önerdiği de kulislerde konuşuluyor.

İnce, İstanbul’daki temaslarını tamamlayınca Ankara’ya geçerek çalışmalarını Yaşamkent’teki karargâhından sürdürecek. İnce, Yaşamkent’in yanı sıra genel başkan adaylığı sırasında kullandığı Çankaya semtindeki çalışma ofisinden de yararlanacak. Ankara’daki karargahından 81 ildeki örgütlenmesini tamamlamaya yönelik çalışmalarına ağırlık verecek olan İnce dün attığı tweet’te de “Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?” diye sordu.

CHP yönetimi ise bu konudaki sessizliğini korurken, İnce’nin temasları yakından takip ediliyor. CHP yönetiminin değerlendirmesini, İnce’den gelecek resmi açıklamaya göre yapacağı vurgulanıyor.
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