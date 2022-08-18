Ofisler konuta çevrilecek

4 MİLYON METREKARE OFİS KONUTA DÖNÜŞTÜRÜLECEK





Türkiye'de konut sorunu vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Bu soruna çözüm bulmak için ise bu kez farklı bir adımın gündemde olduğu iddia edildi.Son dönemde yaşanan girdi maliyeti artışları nedeniyle durma noktasına gelen yeni konut yapımı sorunu ev fiyatlarını da yukarı çekti. Bu soruna çözüm bulmak adına konut arzını artırmak için satılamayan veya kiralanamayan ofislerin konuta dönüştürülmesinin gündeme geldiği ifade edildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 milyon metrekare arz fazlası ofisin konuta dönüştürüleceğini duyurdu. Kurum, "Bu, 50 bin yeni konut demek" dedi.AKP yönetimi, son açıkladığı ucuz konut projesiyle kiralık ve satılık emlak fiyatlarının düşüşe geçtiği iddia ediyor. Hatta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te yaptığı açıklamada “Şuna inanın. Bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem kiralarda düşüş başladı” dedi. Ancak gerçek öyle değil.Cumhuriyet’e konuşan ve “Bu düşüşler yeterli değil” diyen İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Eylül-ekim ayında öğrencilerin gelmesiyle beraber fiyatlarda yine bir artış olacak. Bir yoğunluk yaşayacağız. Bu nedenle bu yıl düşüş beklemiyoruz. Ancak yıl sonundan itibaren düşüşlerin olmasını bekliyoruz” dedi.Ofis- büro amaçlı yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile konut kullanım oranı yüzde 80’i geçmeyecek şekilde tadilat ruhsatı düzenlenebilecek.Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişikliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre;Ticaret konut parsellerinde yer alan iskân almış veya henüz inşa aşamasında olan ofis kullanımlı bağımsız bölümlerin, parseldeki toplam “Konut Kullanımı” yüzde 80’i geçmeyecek şekilde 01.07.2023 tarihine kadar konuta dönüşebilmesine imkân sağlanacak.Bu sayede; yapılan araştırmalara göre sadece İstanbul’da konut ve ticaret alanlarında bulunup satılamayan veya kiralanamayan yaklaşık 1.5 milyon metrekare ülke genelinde ise 4 milyon metrekare ofisin talep edilmesi halinde konuta dönüşebilmesinin yolu açıldı.