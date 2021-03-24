Samanyolu Haber /Gündem / Öfke nöbeti geçirdi : Trump da bunu yaşamıştı /24 Mart 2021 10:11

Öfke nöbeti geçirdi : Trump da bunu yaşamıştı

İngiltere'nin önde gelen ekonomi gazetelerinden Financial Times kapsamlı bir analize yer vererek geçen hafta sonu yaşanan ve Türkiye ekonomisinde şaşkınlık yaratan Merkez Bankası Başkanı değişikliğini yorumladı.

SHABER3.COM

Financial Times’ın yazarlarından David Gardner imzalı makalede, “Erdoğan’ın öfke nöbeti bir zayıflık göstergesi” başlığı kullanılırken, “Ani karar değişimleri Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ahenkli politikadan yoksun olduğunu gösteriyor” denildi.

Gardner, “Cumartesi sabahının erken saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump anı yaşadı. Fakat ABD’nin eski başkanının Twitter’da yaşadığı sinir krizlerinin aksine Erdoğan bir kararname hazırladı. İlk olarak Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldı ve bu ekonomik intihar olabilir. İkinci olarak da Türkiye’nin 10 yıl önce ilk imzalayan ülke olduğu ve kadına şiddeti engelleyen anlaşmadan çıktı” yorumunu yaptı.

“BİR GÜÇ GÖSTERİSİ AMA…”

Makale boyunca Türk ekonomisini anlatan Gardner, “Bağımsız yardımcılarını uzaklaştırdıktan yanındaki saray mensupları ile birlikte uyumlu bir politika yaratma yeteneğini neredeyse kaybetti. Bunun yerine İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 2019’daki yerel seçimden sonra Türkiye’nin birçok büyük kentinde kontrolü yitirdikten sonra İslamcı ve aşırı milliyetçi seçmene destek oldu. İçi boşaltılmış bir AKP, 30 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar partisinden çok bir muhalefete benziyor. Bu bir güç gösterisidir ama aynı zamanda kırılganlığı da gösteriyor” ifadeleriyle yazıyı sonlandırdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Öfke nöbeti geçirdi : Trump da bunu yaşamıştı Sonraki Haber >>

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

Köyü fareler bastı

Köyü fareler bastı

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

"Namaz kılmasına da, üzerini giymesine de izin vermediler"

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:59:05