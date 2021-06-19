"Öfkemiz çok büyük, ama demokratik siyasette mücadeleye kararlıyız"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İzmir’de Deniz Poyraz’ın öldürüldüğü HDP il binasına yapılan saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sancar, saldırıyı “vahşi” olarak niteleyerek, demokratik siyasette ısrarcı olmaya devam edeceklerini kaydetti.







HDP Göçmen ve Mülteciler Komisyonu tarafından düzenlen ‘Suriye savaşının 10’uncu yılında, Göçmen ve Mülteciler Çalıştayı’nda konuşan Mithat Sancar, “Alçakça bir saldırı sonucu kaybettik arkadaşımızı, yoldaşımızı. Cenaze için İzmir’deydik. Oradan başlayabiliriz ama ondan önce bir iki şey söylemek isterim. Bu cinayet göz göre göre gelen bir cinayetti. Basit bir olay gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ancak kim bu olayın sıradan bir saldırı olduğunu, bir meczubun anlık öfkesinin sonucu gerçekleşen bir olay olduğunu söylerse bilin ki cinayetin ortağıdır. Bilin ki bu cinayet planının arkasındadır. Bilin ki bütün bu planların bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı.





“SALDIRI DEMOKRATİK GÜÇLERİ SİNDİRMEYE YÖNELİK PLANLI BİR SALDIRIDIR”





Saldırının organize olduğunu kaydeden Sancar, “Bu saldırı başından beri söylüyoruz bilinçli, planlı, organize bir saldırıdır. HDP’ye yönelen saldırıların bir devamıdır. Tek hedef HDP değildir. Burada asıl yapılmak istenen şey bütün demokrasi güçlerini sindirmektir. Bunun yolu olarak da kaos çıkarmak istiyor iktidar ve iktidar içindeki güçler. Biz bu planı tanıyoruz. Sadece 2015 yılı 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönemden değil önceki yıllardan da tanıyoruz.” dedi.





“DEMOKRATİK SİYASETTE MÜCADELE KARARLILIĞIMIZ KESİN”





Öfkeli olduklarını ancak demokratik siyasette de kararlı olduklarını vurgulayan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Deniz arkadaşımız planlı bir katliam organizasyonun kurbanı oldu. Yaşamı hepimize örnek olabilecek kadar, bize ışık tutabilecek kadar dolu renkli, kararlı ve inançlı bir hikayeye dayanıyor. Onu kaybetmenin acısı, bu saldırının yarattığı acı büyük yaramız da derindir. Her fırsatta vurgulamaya çalışıyorum, anlatmaya gayret ediyorum. Öfkemiz çok büyük, acımız çok derin ama demokratik siyasette mücadele kararlılığımız da en az onlar kadar kesindir. Her alanda bu çalışmalara ihtiyacı vardır Türkiye toplumunun da Ortadoğu’nun da. Yani HDP fikriyatına, HDP fikriyatı üzerinden büyüyen mücadeleye bu ülkenin, bu toplumun ihtiyacı var. Sadece bu ülkenin değil Ortadoğu’nun da ihtiyacı var. Biz bunun farkındayız, bunun bilincindeyiz.”