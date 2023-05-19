Samanyolu Haber /Gündem / Oğan Davutoğlu ile görüştü: İktidara mesafeli, muhalefet için kararsız /19 Mayıs 2023 13:49

Oğan Davutoğlu ile görüştü: İktidara mesafeli, muhalefet için kararsız

Gözler Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'inci turu öncesinde Sinan Oğan'a çevrildi. Oğan'ın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinden bazı bilgiler ortaya çıktı.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "Oğan'ın iktidara mesafeli olduğu ancak muhalefete destek vermekte kararsız kaldığı ifade ediliyor" bilgisini paylaştı.
19 Mayıs 2023 07:40

Sözcü yazarı Saymaz, "Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan'la ittifakı merkeze alan, gençliği ve milliyetçi seçmeni kazanmaya yönelen, vatanseverlik temelli bir stratejiyi uygulayacağı anlaşılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Yardımcısı Feramuz Üstün'ün Ankara'da Oğan'la iki saat görüştüğünü hatırlatan Saymaz, Üstün'ü aradığını ve Oğan'ın yaklaşımıyla ilgili bilgi aldığını söyledi. 

Üstün'ün “Olumlu. Masa adına biz bir teklifte bulunamayız ama tavrının önemli olduğunu, bu süreci etkileyeceğini, psikolojik üstünlüğü değiştireceğini söyledik. Arkadaşlarıyla değerlendirdikten sonra karar verecek. Bize yakın olduğunu hissettim. Diğer tarafla alakalı kafasında bir şey yok.” ifadelerini aktaran Saymaz, "Oğan'ın iktidara mesafeli olduğu ancak muhalefete destek vermekte kararsız kaldığı ifade ediliyor." bilgisini de paylaştı. 
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