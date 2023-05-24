Samanyolu Haber /Politika / Oğan, 'Erdoğan'ı desteklersek yönetim kadrosunda olabiliriz' demiş /24 Mayıs 2023 08:11

Oğan, 'Erdoğan'ı desteklersek yönetim kadrosunda olabiliriz' demiş

Adalet Partisi lideri Vecdet Öz, Sinan Oğan'ın kararını açıklamadan önce kendisine Cumhur İttifakı'nı kastederek "Orada yönetim kadrosunda da olabiliriz, yönetim içinde de olabiliriz" dediğini öne sürdü.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklayan, dağılan Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, kararını kamuoyuna duyurmadan önce Sinan Oğan'ın, Cumhur İttifakı'nı kastederek kendisine "Orada yönetim kadrosunda da olabiliriz, yönetim içinde de olabiliriz" dediğini iddia etti.

Seçimlerin ikinci turuna ilişkin gerçekleştirdikleri toplantının ayrıntılarını Cumhuriyet TV'ye anlatan Öz, Sinan Oğan'ın makam için Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını ileri sürdü.

'BENİM SİYASİ AHLAKIMA UYGUN DEĞİL'

Öz, Oğan ile aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:

"Ben sebebini sordum. Bana 'Hocam, yüzde 49 buçuk aldı AK Parti. Biz destek verirsek seçilme ihtimali yüksek. Bizim oylarımızdan az bir bölümü bile onların tekrar iktidara gelmesini sağlayacak. Orada yönetim kadrosunda da olabiliriz, yönetim içinde de olabiliriz' dedi. Ben de 'Biz AK Parti karşıtlığı üzerinden siyaset yapıyoruz. Biz muhalefetiz. Bir makam veriyor diye mi tercih edeceğiz? Benim siyasi ahlakıma uygun değil' dedim."

Sinan Oğan dün düzenlediği basın toplantısında "Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, ilk turda cumhurbaşkanı adayı gösterdikleri Sinan Oğan'ın ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararına sosyal medya hesabından "Herkes kendine yakışanı yaptı" diyerek tepki göstermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Oğan, 'Erdoğan'ı desteklersek yönetim kadrosunda olabiliriz'... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:09:44