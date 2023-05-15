"Kılıçdaroğlu'na destek veririz ancak..."

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 5.2 oyla üçüncü sırada tamamlayan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, İngiltere merkezli Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ‘belirleyici isim’ olarak tanımlanan Oğan, "İkinci turda kararımızı seçmen tabanımıza danışacağız” dedi.







“Türkiye'deki ikinci turda iktidarı belirleme potansiyeline sahip isim, Kürtlere yönelik tavizler konusunda kırmızı çizgi çekti” başlıklı haberde, şu ifadeler yer aldı: “Sinan Oğan, ana muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ancak Kürt yanlısı partiye taviz vermemeyi kabul etmesi halinde ikinci turda destekleyebileceğini söyledi.”





'KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ AÇIKÇA BELİRTTİK'

Reuters’ın aktardığına göre Oğan, şöyle konuştu: "İkinci turda kararımızı seçmen tabanımıza danışacağız. Ancak terörle mücadele ve mültecileri geri göndermenin kırmızı çizgilerimiz olduğunu zaten açıkça belirttik."







Diğer yandan BBC'ye de konuşan Oğan "İkinci turda kime oy vereceğinizi ne zaman açıklayacaksınız?" sorusunu, "1-2 gün içerisinde istişareleri tamamlayıp muhtemelen ondan sonra açıklayacağız" diye cevapladı.