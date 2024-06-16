Oğan ve seçim süreciyle ilgili şok iddia: ‘İhtiyaçlarınızı listeleyin, hepsi karşılanacak’

Gazeteci Sedat Bozkurt, “plana sadık kal” diyerek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan’ın, 14 Mayıs seçimlerinden sonra ATA İttifakı üyesi partilerin liderleriyle yaptığı görüşmeye ilişkin dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre Oğan, bir otelde buluştuğu parti genel başkanlarına “İhtiyaçlarınızı listeleyin” diyerek açık çek verdi.



Bozkurt yazısında, “14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ogan 4 partinin ortak adayıydı. Zafer, Adalet, Ülkem ve kendisinin desteği ile kurulan Türkiye İttifakı Partilerinin oluşturduğu Ata ittifakının adayı oldu. Küçümsenmeyecek de oy aldı. 28 Mayıs’ta yapılan 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde taraf değiştirerek cumhur ittifakının adayı Erdoğan’ı destekledi. Bu destek yanında pek çok iddia da gündeme getirdi, aniden alınan gayrimenkuller ve otomobiller nedeniyle” ifadelerini kullandı.



Kısa Dalga’da yayımlanan yazısında Bozkurt, şöyle devam etti:



‘İHTİYAÇLARINIZI LİSTELEYİN’

“14 Mayıs seçimlerinden sonra Ata ittifakının 4 genel başkanı ile Ogan, seçim çalışmalarını sürdürdüğü otelin üst katında bir araya geldi. Kimi destekleyeceklerini sordu. Ve önce kendi açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok oya ihtiyacı olduğunu, Erdoğan’ın kazanması için ise sadece yüzde buçukluk bir oy gerektiğini belirtti ve Erdoğan’ın desteklenmesi gerektiğini açıkladı. Ardından da ekledi, “İhtiyaçlarınızı listeleyin hepsi karşılanacaktır”



Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz buna şiddetle karşı çıktı ve “Biz Adalet Partisi’ni Erdoğan’ı desteklemek için kurmadık” diyerek toplantıyı terk etti. Ardından da Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptı. Vecdet Öz’e yukarıda anlattığım ve AKP’li bir kaynaktan edindiğim bu bilgileri sordum, hepsini hem doğruladı hem de eklemeler yaptı.



ÖZDAĞ GÖRÜŞMEYİ İNKAR ETTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a da sordum bu bilgileri. Özdağ böyle bir görüşme olmadığını, Ata ittifakı bileşenlerinin aday tanıtım toplantısının ardından bir araya gelmediklerini söyledi. Özdağ, Ogan ile seçimler sonrasında kendisinin baş başa görüştüğünü ve kendisine sadece “Sizinle Numan Kurtulmuş görüşecek” dediğini söyledi. Daha sonra da bu görüşme gerçekleşti.



Bunu aslında kulis bilgisi olarak yazacaktım ama içerik çok önemli. Bir genel başkan görüşmeyi ve içeriğini doğruluyor diğer genel başkan görüşmenin bile olmadığını söylüyor. Bu durumun çok acayip olduğunun sanırım sizler de farkındasınızdır. Çünkü Özdağ da Cumhur ittifakının kendi teklifini reddetmesi üzerine Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı hem de Kürt seçmeni ürkütme ihtimali yüksek bir protokolle birlikte.



14 Mayıs sonrası Ogan’ın tercihinin nedenlerini seçmenin bilmesi için bu bilgileri aktardım. Bu bilgiler 2028 seçimlerinde seçmen için hayati önem taşıyacak. Yukarıdaki bilgilerin hangisinin doğru olabileceğini çözecek bir politik yakın dönem yaşadık. Bunu unutmamak gerekir ki önümüzdeki dönemde aynı kazaları yaşamayalım…”