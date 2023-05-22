Sinan Oğan, ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Destek açıklamasının ardından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama geldi.





Kılıçdaroğlu, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:





"Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!"