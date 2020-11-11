Samanyolu Haber /Gündem / Oğlu engelli, kızı kas hastası, tutuklu eşi kanser ve korona /11 Kasım 2020 09:43

Oğlu engelli, kızı kas hastası, tutuklu eşi kanser ve korona

18 aydır cezaevinde bulunan hasta tutuklu Lütfi Koç, Menemen T Tipi Cezaevinde koronavirüs kaptı.

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Beyninde 2 kist oluşan ve kanserden şüphelenilen Lütfi Koçun üçüncü testi de pozitif çıktı. Koçun sağlık durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini belirten eşi Züleyha Koç, biri yüzde yüz ağır engelli olmak üzere iki hasta çocuğuyla ve eşinin sağlık sorunlarıyla tek başına mücadele ediyor. KHK TV’ye konuşan Lütfi Koçun eşi Züleyha Koç, “Eşimi her gördüğümde daha zayıflamış ve çökmüş görüyorum, 40 gün içinde 15-20 kilo kaybetti. Doktora gitti, ardından kolonoskopi ve endoskopi yapılacağı söylendi ama 16 aydır kolonoskopi ve endoskopinin çekilmesini bekliyoruz. Menemen Cezaevinde kasık fıtığı, beyninde 2 kist çıktı. 100 gün karantinada kaldı eşim” dedi. 

Adalet istiyor

Lütfi Koçun 5 yaşındaki oğlu Muhammed Yahya yüzde yüz ağır engelli. Epilepsi nöbetleri geçiriyor. Görmüyor, konuşamıyor, yürüyemiyor. Devamlı gergin ve güvende hissetmek için sürekli elinin tutulmasını istiyor. Uyku düzeni yok, bakıma muhtaç, devamlı birinin yanında olması gerekiyor. 11 yaşındaki kızında ise iki sene önce kas rahatsızlığı başladı ve Müsküler Distrofi (çocuklarda görülen kas erimesi) tanısı ile takibe alındı. Eğer kızı tedavi edilmezse yürüme fonksiyonlarını tamamen kaybedebileceği söylendi. 

Züleyha Koç daha önce KHK TV'de yaşadıklarını anlatmıştı 



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