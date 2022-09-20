Samanyolu Haber /Gündem / ‘Oğlum cezaevinde bir üniversite bitirdi, ikincisini de okuyor, cezaevinde de mi soruları verdiler?’ /20 Eylül 2022 13:46

‘Oğlum cezaevinde bir üniversite bitirdi, ikincisini de okuyor, cezaevinde de mi soruları verdiler?’

Kursiyer teğmen Habip Sarıahmetoğlu'nun annesi Fatma Sarıahmetoğlu, yaşadıklarını Allah’a havale ettiğini adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inandığını kaydetti. Oğlunun çocukluktan pilotluk hayali olduğunu aktaran anne Sarıahmetoğlu “ Gözyaşlarımızı dindirsinler artık. Yavrularımız suçsuzdur” dedi.

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

15 Temmuz’da Akıncı Hava Üssü’ndeki eylemlere karıştığı iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Kursiyer Pilot Teğmen Habib Sarıahmetoğlu’nun annesi Fatma Sarıahmetoğlu, ‘‘Oğluma soru çaldı diyorlar. 6 yıldır cezaevinde. Cezaevinde 4 yıllık Uluslararası İlişkiler’i bitirdi. Cezaevinde de mi soru çaldı.’’ dedi.

15 Temmuz’da darbe girişimine katıldığı iddiasıyla müebbet hapis cezası verilen eski Kursiyer Pilot Teğmen Habib Sarıahmetoğlu’nun annesi Fatma Sarıahmetoğlu KHK TV’ye konuştu.


”GÖZYAŞLARIMIZI DİNDİRSİNLER ARTIK”

Oğlunun çocukluktan pilotluk hayali olduğunu söyleyen anne Sarıahmetoğlu “Gözyaşlarımızı dindirsinler artık. Yavrularımız suçsuzdur” dedi.

6 yıldan fazla Sincan Cezaevi’nde mahpus olan oğlunun cezaevinde iken 4 yıllık Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdiğine dikkat çeken anne Fatma Sarıahmetoğlu, ‘‘Benim çocuğumun herhangi bir suçu yok. Biz vatan haini olamayız. 6 yılı geçti 7. yıla girdi. Şu anda 18 kişi bir koğuşta kalıyor. Ben çok üzülüyorum çok canımız sıkılıyor. Bu süreçte aileler olarak çok yıprandık. Oğlum cezaevinde 4 yıllık uluslararası ilişkiler okudu, bitirdi. Şimdi 2 yıllık bilgisayar yazılımı okuyor. 1. sınıfı bitirdi 2. sınıfa geçti. Bu çocuklara ‘soru verdi, soru çaldı’ diyorlar. Şimdi cezaevinde benim çocuğuma o soruları kim verdi?’’ ifadeleri kullandı.

Kursiyer teğmen Habip Sarıahmetoğlu’nun annesi Fatma Sarıahmetoğlu, kendilerine bunları yaşatanları Allah’a havale ettiğini adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inandığını kaydetti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Oğlum cezaevinde bir üniversite bitirdi, ikincisini... Sonraki Haber >>

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi

MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu

MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu

Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi

Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi

Putin'in İbrahim Kalın'a tepkisi gündem oldu

Putin'in İbrahim Kalın'a tepkisi gündem oldu

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti

2 euro ile yediklerini çeken turistin videosu gündem oldu

2 euro ile yediklerini çeken turistin videosu gündem oldu

[ Harun Tokak ] Müjdeler Olsun Bahar Geliyor

[ Harun Tokak ] Müjdeler Olsun Bahar Geliyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:12:29