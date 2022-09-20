‘Oğlum cezaevinde bir üniversite bitirdi, ikincisini de okuyor, cezaevinde de mi soruları verdiler?’

15 Temmuz’da Akıncı Hava Üssü’ndeki eylemlere karıştığı iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Kursiyer Pilot Teğmen Habib Sarıahmetoğlu’nun annesi Fatma Sarıahmetoğlu, ‘‘Oğluma soru çaldı diyorlar. 6 yıldır cezaevinde. Cezaevinde 4 yıllık Uluslararası İlişkiler’i bitirdi. Cezaevinde de mi soru çaldı.’’ dedi.





15 Temmuz’da darbe girişimine katıldığı iddiasıyla müebbet hapis cezası verilen eski Kursiyer Pilot Teğmen Habib Sarıahmetoğlu’nun annesi Fatma Sarıahmetoğlu KHK TV’ye konuştu.









”GÖZYAŞLARIMIZI DİNDİRSİNLER ARTIK”





Oğlunun çocukluktan pilotluk hayali olduğunu söyleyen anne Sarıahmetoğlu “Gözyaşlarımızı dindirsinler artık. Yavrularımız suçsuzdur” dedi.





6 yıldan fazla Sincan Cezaevi’nde mahpus olan oğlunun cezaevinde iken 4 yıllık Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdiğine dikkat çeken anne Fatma Sarıahmetoğlu, ‘‘Benim çocuğumun herhangi bir suçu yok. Biz vatan haini olamayız. 6 yılı geçti 7. yıla girdi. Şu anda 18 kişi bir koğuşta kalıyor. Ben çok üzülüyorum çok canımız sıkılıyor. Bu süreçte aileler olarak çok yıprandık. Oğlum cezaevinde 4 yıllık uluslararası ilişkiler okudu, bitirdi. Şimdi 2 yıllık bilgisayar yazılımı okuyor. 1. sınıfı bitirdi 2. sınıfa geçti. Bu çocuklara ‘soru verdi, soru çaldı’ diyorlar. Şimdi cezaevinde benim çocuğuma o soruları kim verdi?’’ ifadeleri kullandı.





Kursiyer teğmen Habip Sarıahmetoğlu’nun annesi Fatma Sarıahmetoğlu, kendilerine bunları yaşatanları Allah’a havale ettiğini adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inandığını kaydetti.







