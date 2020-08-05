"Oğlumun cezaevi koşullarını test ediyorum, umutsuzluğa yer yok"

Akit TV’deki tuzak sorular sonrası “suçu ve suçluyu övmek” gerekçesiyle tutuklanan Harbiyeli Annesi Melek Çetinkaya, “oğlumun ne koşullarda kaldığını test ediyorum, çok üzgünüm” dedi.







15 Temmuz’da tatbikat var denilerek otobüslerle yola çıkartılan, otobüslerden hiç inmedikleri halde “Darbeye teşebbüs”ten müebbet hapis cezasına çarptırılan Harbiyelilerden Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya’yı tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevinde CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ziyaret etti.





Tanrıkulu, ziyaret sonrası cezaevi önünden yaptığı Periscope yayınında Çetinkaya ile görüşmesini kısaca anlattı. Çetinkaya’nın kovid-19 müşahedesi çerçevesinde 20 gündür tek başına müşahede odasında tutulduğunu anlatan Tanrıkulu, bugün test yapılmasını beklediklerini, testten sonra normal koğuşa gönderilmesini umduklarını söyledi.





Normal müşahede süresi 14 gün olmasına rağmen Çetinkaya’nın 20 gündür müşahede altında tutulması dikkat çekti.





OĞLUM BU ŞARTLARDA KALMIŞ





Tanrıkulu, görüşmede Çetinkaya’nın anlattıklarını şöyle aktardı: “Kendisi ‘Hiç olmazsa ben oğlumun cezaevinde hangi koşullarda kaldığını test ettim. Çok üzgünüm’ dedi. Melek Çetinkaya Akit TV’de bir tuzak soruyla karşı karşıya kaldı. Bir anne olarak cevap verdi. Amacı suçu ya da suçluyu övmek değil oğlu için adalet istemekti.





Melek Çetinkaya üzerinden topluma bir mesaj verilmek isteniyor. Siz oğlunuz için olsa dahi adalet arayamazsınız. Ararsanız anne dahi olsanız sizi cezaevine atarız.





Melek Çetinkaya’nın benim de katıldığım mesajını iletmek istiyorum: Umutsuzluğa gerek yok. Dayanışmayla, mücadeleyle bütün masumlar için adalet sağlamaya ve adalet mücadelesi vermeye devam edeceğiz.”