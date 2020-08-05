Samanyolu Haber /Gündem / "Oğlumun cezaevi koşullarını test ediyorum, umutsuzluğa yer yok" /05 Ağustos 2020 15:04

"Oğlumun cezaevi koşullarını test ediyorum, umutsuzluğa yer yok"

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya’yı cezaevinde ziyaret etti. 20 gündür tek kişilik hücrede tutulan Çetinkaya’dan notlar iletti.

SHABER3.COM

Akit TV’deki tuzak sorular sonrası “suçu ve suçluyu övmek” gerekçesiyle tutuklanan Harbiyeli Annesi Melek Çetinkaya, “oğlumun ne koşullarda kaldığını test ediyorum, çok üzgünüm” dedi.
 
15 Temmuz’da tatbikat var denilerek otobüslerle yola çıkartılan, otobüslerden hiç inmedikleri halde “Darbeye teşebbüs”ten müebbet hapis cezasına çarptırılan Harbiyelilerden Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya’yı tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevinde CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ziyaret etti.

Tanrıkulu, ziyaret sonrası cezaevi önünden yaptığı Periscope yayınında Çetinkaya ile görüşmesini kısaca anlattı. Çetinkaya’nın kovid-19 müşahedesi çerçevesinde 20 gündür tek başına müşahede odasında tutulduğunu anlatan Tanrıkulu, bugün test yapılmasını beklediklerini, testten sonra normal koğuşa gönderilmesini umduklarını söyledi.

Normal müşahede süresi 14 gün olmasına rağmen Çetinkaya’nın 20 gündür müşahede altında tutulması dikkat çekti.

OĞLUM BU ŞARTLARDA KALMIŞ

Tanrıkulu, görüşmede Çetinkaya’nın anlattıklarını şöyle aktardı: “Kendisi ‘Hiç olmazsa ben oğlumun cezaevinde hangi koşullarda kaldığını test ettim. Çok üzgünüm’ dedi. Melek Çetinkaya Akit TV’de bir tuzak soruyla karşı karşıya kaldı. Bir anne olarak cevap verdi. Amacı suçu ya da suçluyu övmek değil oğlu için adalet istemekti.

Melek Çetinkaya üzerinden topluma bir mesaj verilmek isteniyor. Siz oğlunuz için olsa dahi adalet arayamazsınız. Ararsanız anne dahi olsanız sizi cezaevine atarız.
 
Melek Çetinkaya’nın benim de katıldığım mesajını iletmek istiyorum: Umutsuzluğa gerek yok. Dayanışmayla, mücadeleyle bütün masumlar için adalet sağlamaya ve adalet mücadelesi vermeye devam edeceğiz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Oğlumun cezaevi koşullarını test ediyorum, umutsuzluğa... Sonraki Haber >>

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:17:03