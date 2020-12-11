Samanyolu Haber /Gündem / Oğlundan karaciğer, kız kardeşinden böbrek nakledilecek /11 Aralık 2020 13:36

Oğlundan karaciğer, kız kardeşinden böbrek nakledilecek

Şarkıcı Hakan Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli için ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Yaklaşık iki aydır hastanede tedavi gören şarkcı Hakan Taşıyan, nakil kararını sosyal medyadan duyurdu.
Taşıyan, “Hafta başında doktorlarımızın yaptığı kurul toplantısı neticesinde, karaciğer ve böbrek nakli kararı kesinleşmiştir. Sağlık Bakanlığımızın yetkilileri, doktorlarımız ve hastane çalışanlarımız durumumu yakinen takip etmekte ve ilgilenmektedir." dedi.

Çoklu organ yetmezliği sebebiyle zor günler geçiren Taşıyan’a kız kardeşinden böbrek ve oğlundan karaciğer nakli yapılacağı öğrenildi.

AMELİYAT İÇİN TARİH BEKLENİYOR

Sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren arkadaşı Hakan Yılmaz, ameliyat tarihinin henüz belli olmadığını söyleyerek, “Kan ihtiyacı vardı, bulundu. Şimdi doktorların ameliyat için tarih vermesini bekliyoruz. Hem karaciğer hem de böbrek nakli olacak. Bir dizi tetkik yapılıyor, durumu şu anda stabil." dedi.
 
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