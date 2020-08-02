Samanyolu Haber /Gündem / Oğlunu kurtarmaya çalışırken can verdi /02 Ağustos 2020 20:50

Oğlunu kurtarmaya çalışırken can verdi

Tekirdağ'da boğulmak üzere olan oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba hayatını kaybetti.

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Tekirdağ'da serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan oğlu Ali Arslantaş'ı (12) kurtarmaya çalışan Ayvaz Arslantaş (42) boğuldu. 

Hastaneye kaldırılan küçük Ali'nin ise beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Ayvaz Arslantaş, oğlu Muhammed Ali Arslantaş ile birlikte serinlemek için bugün Topağaç Mahallesi sahilinde  
denize girdi. 

Daha sonra kıyıya çıkan baba bir süre sonra oğlunun çırpınmaya başladığını görünce, kurtarmak için tekrar suya girdi. Denizde dalgalara kapılan baba ve oğlu etraftakilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. 

OĞLUNUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ayvaz Arslantaş'ı Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne, oğlu Ali'yi de Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. 

Ayvaz Arslantaş (sağda) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tutulan Muhammed Ali Arslantaş'ın beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.
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