Samanyolu Haber /Gündem / Oğlunun adını Tayyip koyan eski AKP'li siyasetçi: Yanılmışız, Rabbim affetsin /17 Eylül 2019 11:01

Oğlunun adını Tayyip koyan eski AKP'li siyasetçi: Yanılmışız, Rabbim affetsin

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun üç eski milletvekili ile istifa etmesinden sonra AKP’de istifalar hızla gelmeye başladı. Sosyal medya hesabından ‘siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır’ belgesi paylaşan isimlerden eski belediye başkanı Emin Özden, “Allah bir daha 1994’te oğluma ismini verecek kadar politik bir faniyi şaşırtıp sevdirmesin. Yanılmışız, Rabbim affetsin.” notunu paylaştı.

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Özden Twitter'da şunları paylaştı:

AKP'nin ihraç istemiyle disipline sevk etmesinden sonra Ahmet Davutoğlu ile birlikte Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı istifa etti. Bu dört istifadan sonra eski vekiller de Davutoğlu'na destek vererek ayrıldı. Feramuz Üstün (Gümüşhane), İbrahim Turhan (İzmir), Cemalettin Kani Torun (Bursa) Ömer Ünal (Konya) ve Cesim Gökçe (Ağrı) istifalarını açıkladılar.

Bu sayının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Şanlıurfa parti kurucusu Abdullah Yeşil, "Kurucu üyesi ve milletvekili adayı olarak AK Parti'nin kuruluş felsefesinden ayrılması, Doğu Perinçek ve Devlet Bahçeli'yi refik olarak seçmesinden dolayı bugün itibariyle istifa ettim" derken; eski Adıyaman il başkanı Abdurrahman Dimez de istifasını, "2007-2012 arası belediye meclis üyeliği, 2012-2014 merkez ilçe başkanlığı, 2016-2017 il başkanlığı yaptığım AK Partiden istifa ettim" sözleriyle duyurdu.

E-devlet üzerinden istifasını yapan yöneticilerden bazıları şöyle:

Aydın Altaç (Diyarbakır eski il başkanı), Seyfettin Bilen (Adıyaman eski il başkanı), Namık Ergün (Muş eski il başkanı), Ahmed Akçay (Tekirdağ eski il başkanı), Diyadin Uçar (Batman eski il başkanı), Kemal Atmaca (Ağrı eski il başkanı), Dalyan Karadaş (Diyarbakır Büyükşehir adayı), Cihan Öztunç (İstanbul eski il başkan yardımcısı), Enver Sedat Çakıroğlu (Ümraniye eski ilçe başkanı).
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