Samanyolu Haber /Gündem / Oğlunun boynunu kesen baba: Oğlumu Allah yoluna adadım /01 Mart 2021 13:44

Oğlunun boynunu kesen baba: Oğlumu Allah yoluna adadım

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 16 yaşındaki oğlu A.O.A.'yı ensesinden keserek ağır yaralayan sağlık memuru Yusuf A., tutuklandı. Yusuf A., "Pişman değilim. Oğlumu Allah yoluna adadım" dedi.

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Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde çalışan 42 yaşındaki sağlık memuru Yusuf A., önceki gün aracına bindirdiği oğlu A.O.A.'yı Veli köyü yolunda ormanlık alanda indirdi. Yusuf A., yanında getirdiği bıçakla A.O.A.'nın ensesini kesti.

Yusuf A., olayın ardından jandarmaya giderek kendini ihbar etti. Yusuf A.'nın gösterdiği yere giden ekipler, A.O.A.'yı kanlar içinde kendinden geçmiş halde buldu.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan A.O.A., yoğun bakımda tedaviye alındı.

'Pişman değilim'

Gözaltına alınan Yusuf A., kendisini Allah yoluna adadığını, kravatıyla intihar girişiminde bulunduğunu, ancak kravat koptuğu için başarılı olamadığını söylediği öğrenildi.

Bir gün sonra ise uykusunda çocuğunu Allah yoluna kurban etmesi istendiğini anlatan Yusuf A., "Oğlumu araca bindirdim. Kendisini Allah yoluna kurban edeceğimi söyledim. Oğlum kabul etti. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Oğlumu Allah yoluna adadım" dedi.

Yusuf A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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