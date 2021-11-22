Oğlunun görüşüne giden kadın çıplak aramaya maruz kaldı, sinir krizi geçirdi









Yaşananlara dair konuşan Karakaş, 28 Ekim'de oğlu Hamgin Karakaş'ın görüşüne gittiği sırada çıplak aramaya maruz kaldığını ve baygınlık geçirdiğini aktardı.





Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, çıplak arama karşısında sinir krizi geçirdiğini ve sonrasında bayıldığını anlatan Karakaş, “Tutanak kesmesinler diye sustum ama kaldıramadım, bayıldım. Bayıldığımda yanımda bulunan tutukluların aileleri, suyla ayılttılar beni. Oğlumun beni o halde görmemesi için gücümü toplayıp ayağa kalktım. Daha sonra onlarca gardiyan beni ve diğer aileleri sürükleyerek dışarıya attı” dedi.





Son 3 aydır Silivri 3 No’lu Cezaevi'nde tutuklular üzerinde yoğun baskının olduğunu söyleyen Karakaş, çocuklarının yaşamından endişelendiklerini söyledi.





Karakaş, “Evlatlarımızın yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. 28 Ekim’den beri oğlumla görüşemiyorum. En son konuştuğumda bana, ‘Anne burada çıplak arama yapılıyor. Ayakkabılarımızı çıkarıp sallamamız isteniyor. Askeri sayım yapılmak isteniyor. Bize ‘terör kimliği’ dayatması yapılıyor. Telefon görüşüne çıktığımızda oradaki gardiyana tekmil vermemiz isteniyor. Ayrıca sizlerle Kürtçe konuşmamız istenmiyor. Dışarıda ailelere bu baskıyı uygulayan devlet, içeride bizlere neler yapıyor siz düşünün’ dedi" ifadelerini kullandı.