Öğrenci Andı'nda BBP çatlığı

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulundan, Öğrenci Andı kararını gözden geçirerek düzeltmesini veya yenilemesini beklediklerini belirtti. "HDP'nin kapatılmasıyla ilgili yasal incelemenin başlatıldığı bir süreçte alınan bu karar normal gibi durmuyor. Biz bunu manidar buluyoruz" diyen Destici, "Şayet Danıştay bu kararını gözden geçirip düzeltmezse, Milli Eğitim Bakanlığı derhal yeni bir yönetmelik çıkartarak andımızı tekrar okullarda okutmaya başlatmalıdır" çağrısı yaptı.







Cumhuriyet'in haberine göre Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 'Öğrenci Andı' kararıyla ilgili olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından Cumhur İttifakı'na destek veren BBP'den de benzer bir çıkış geldi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Danıştay 8. Dairesinin Öğrenci Andı'nın okunmasını yürürlükten kaldıran yönetmeliğin iptaline ilişkin kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından bozulduğunu anımsatarak, "Aynı konuyla ilgili, 2018'de 'dava açılamaz', 'esasa girilemez' denmişti. Şimdi ne değişti? Sadece kurul üyelerinin değişmesiyle karar değişmiş ise burada iki kere düşünmemiz gerekiyor. Bu yeni karardan sonra topluma izahat verilmesi gerekir." dedi.





Dosyanın yeniden Danıştay 8. Dairesine gönderilmesinin beklendiğini belirten Destici, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulundan toplumun kahir ekseriyetinin kabul etmediği bu kararı gözden geçirerek düzeltmesini veya yenilemesini beklediklerini ifade etti.





"KARAR MERCİİ SİYASİ İRADE OLMALIDIR"





Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bu kararı düzeltmeye yönelik yetkisinin olduğunu dile getiren Destici, şöyle konuştu:





"Henüz süreç tamamlanmış değil, bundan vazgeçilebilir ve karar farklı bir şekilde alınabilir, bunun yolu açık. Bu hatadan dönmek için hem zaman hem de hukukun kendilerine verdiği yetki var. Danıştay Başkanı da gerekiyorsa konuya müdahil olmalı ve bu hata toplumda daha ağır yaralar açmadan düzeltilmelidir. Biz henüz açıklanmayan ama içeride konuşulan ve andımızın okutulmaması yönündeki kararı doğru bulmuyoruz. Konuyla ilgili karar merciinin tamamen siyasi irade olması gerektiğini düşünüyoruz. Şayet Danıştay bu kararını gözden geçirip düzeltmezse, Milli Eğitim Bakanlığı derhal yeni bir yönetmelik çıkartarak andımızı tekrar okullarda okutmaya başlatmalıdır. Bunun önünde hiç bir engel yoktur. Ama işin doğrusu Danıştayın kendi içinde bunu çözmesidir. Çünkü karıştıran orası olmuştur."





"NORMAL GİBİ DURMUYOR"







Destici, şöyle devam etti:





"Evlatlarımızın 'Türküm' demesinden rahatsız olunmamalıdır. Müstemlekeler dışında tüm dünyada milli kimlik, devletlerin en önemli ortak değeridir. TBMM'ye PKK terör örgütünün sözcülüğünü yapan sözde milletvekillerinin fezlekelerinin geldiği, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili yasal incelemenin başlatıldığı bir süreçte alınan bu karar normal gibi durmuyor. Biz bunu manidar buluyoruz. Türkiye ve Türk’e dair ne varsa bunlardan rahatsız olan kozmopolit kafalardan çıkma sinsi planlarla oluşturan bu tür gündemlerin Öcalan'ın Demokratik Cumhuriyet tezi ve HDP’nin Türkiyelileşme tezi ile uyumlu olduğunu kanaatindeyiz."





Destici, Öğrenci Andı'nın, Atatürk'ün sağlığında okunduğu şekliyle devam etmesi önerisinde bulundu.