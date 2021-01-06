Samanyolu Haber /Gündem / Öğrenci evlerine silahlı baskın! /06 Ocak 2021 09:53

Öğrenci evlerine silahlı baskın!

"Kayyım rektör istemiyoruz." diyerek Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak tayin edilmesini protesto eden öğrencilerden bazıları bugün sabah saatlerinde silahlı baskınla gözaltına alındı.

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Adale ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) farklı kademelerde görev yapan Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto edenlere yönelik operasyonlar sürüyor. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekât polisleri bugün sabaha karşı 6 adrese gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 

Şişli ve Maltepe'de belirlenen adreslere makineli tüfeklerle operasyon düzenleyen polis ekipleri, Şişli'de bir öğrenciyi gözaltına aldı. 
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