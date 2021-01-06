Öğrenci evlerine silahlı baskın!

Adale ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) farklı kademelerde görev yapan Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto edenlere yönelik operasyonlar sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekât polisleri bugün sabaha karşı 6 adrese gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Şişli ve Maltepe'de belirlenen adreslere makineli tüfeklerle operasyon düzenleyen polis ekipleri, Şişli'de bir öğrenciyi gözaltına aldı.