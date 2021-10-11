Samanyolu Haber /Gündem / Öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var /11 Ekim 2021 11:06

Öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 4'ü öğrenci olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre,  Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında öğrencileri taşıyan servis devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 ÖLÜ

Kazada, ilk belirlemelere göre 4'ü öğrenci olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ile 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.
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