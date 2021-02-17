Samanyolu Haber /Gündem / Öğrenci yurduna silahlı baskın /17 Şubat 2021 14:12

Öğrenci yurduna silahlı baskın

Nijerya'nın Niger eyaletindeki silahlı kişiler 50 kişilik bir yatılı okula saldırıda bulundu. İlk belirlemelere göre aralarında 26 öğrenci ve dört öğretmen kaçırıldı.

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Nijerya'da Nijer eyaletinin Kagara kentinde yatılı bir devlet okuluna silahlı kişilerce düzenlenen baskında çok sayıda öğrenci ve öğretmen kaçırıldı.

AFP'nin bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre, saldırıda bir öğrenci yaşamını yitirdi. Yaklaşık bin öğrencisi bulunan okulda kaçırılanların sayısı henüz net değil. AFP kaçırılanların sayısını "yüzlerce" olarak duyurdu.

Silahlı saldırganların gece saatlerinde okula girdiği ve öğrenciler ile öğretmenleri okulun yanındaki bir ormandan kaçırdığı belirtildi. Bazı öğrencilerin ve okul personelinin saldırıdan kaçarak kurtulduğu ifade edildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Katsina eyaletinde iki ay önce de bir okuldan yüzlerce öğrenci kaçırılmıştı. Öğrenciler, silahlı grupla hükümet arasında yapılan bir dizi görüşmenin ardından serbest bırakılmıştı.

Ülkede son dönemde artan fidye amaçlı kaçırma olaylarında Boko Haram gibi cihatçı çetelerin dahlinin olduğu tahmin ediliyor.
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