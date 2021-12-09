Öğrenci yurdundaki korkunç cinayet TBMM gündeminde

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2015 yılında ALİMDER'in açılışına katıldığına dair paylaşımını yeniden paylaştı.



Ne olmuştu?



DHA’nın haberine göre 7 Aralık günü Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) öğrenci yurdunun yemekhanesinde, yurdun aşçısı İhsan Güney, Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u başını keserek öldürmekle suçlanıyor.



Habere göre olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Tuğrul'un cenazesi ise adli tıp kurumu morguna götürüldü.



Antalya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise İhsan Güney'in 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı, olay tarihinden üç ay Alim Derneği yurdunda önce olay yeri adresinde aşçı olarak işe başladığı belirtildi:



"Ayrıca 17 Mart 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda tanı olarak bipolar duygulanım bozukluğu, 27 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konduğu, 2 Mart 2020 tarihinde hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021 tarihinden sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir."



Güney, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



Olayın olduğu gün Antalya Başsavcılığı, Antalya 6’ncı Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak ‘olayın gerçekleşme şekli, suçun yeni işlenmiş olması ve kanıtların henüz toplanmamış oluşu hususları göz önünü alınarak; soruşturmanın amacının tehlikeye düşürülmemesi, delillerin karartılmasının önlenmesi ile maktulün haklarının korunması açısından gizlilik kararı ve yayın yasağı getirilmesi’ talebinde bulundu.



Talebi yerinde bulan hakimlik, olayla ilgili gizlilik kararı ve yayın yasağı kararı aldı.



