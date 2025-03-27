Öğrenciler boykota devam ediyor: Üniversitelerde son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından bazı üniversite öğrencileri birlik olarak boykot eylemi yapmaya başladı.





BOĞAZİÇİ’DE ÖĞRENCİLER HOCALARIYLA BİRLİKTE ALANDA

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri gözaltına alınan ve tutuklanan sıra arkadaşları için Güney Meydan'da buluştu. "Şiddet varsa ders yok" pankartı arkasında buluşan öğrenciler, "Genel boykot, genel direniş", "Sendikalar göreve, genel greve", "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz" sloganları attı.





Öğrenciler gün boyu kampüste boykota ilişkin yapılan şenlik programını takip edecek.





“MSGSÜ BOYKOTA, TAYYİP İSTİFA”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri kampüslerinde hazırladıkları “MSGSÜ boykota, Tayyip istifa” pankartıyla yürüyüş düzenliyor.





Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri Tıp Fakültesi önünde buluştular. Yaptıkları açıklamanın ardından, rektörlük binasına yürüdüler.





Tıp Fakültesi önünde yapılan açıklamayı Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Orhan Odabaşı okudu. Öğrenciler açıklamanın sonunda “Her yer ODTÜ her yer direniş” sloganını attı.





GAZETECİLER, ÜNİVERSİTEYE ALINMADI

Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilerin yapacağı basın açıklamasını takip etmek üzere kampüse gelen gazeteciler, üniversite güvenliği tarafından içeri alınmadı. Güvenlik görevlileri, bu kararın rektörlük talimatıyla alındığını ifade etti.





REKTÖRLÜKTEN “SINAV” GEREKÇESİ

Konuya ilişkin rektörlüğe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sınav döneminde kampüste oluşan gürültüden öğrencilerin rahatsız olduğu ve bu nedenle basın açıklaması gibi eylemlerin kampüs dışında yapılmasına karar verildiği öğrenildi.





KARARA TEPKİLER YÜKSELİYOR

Gazetecilerin üniversiteye alınmaması, basın özgürlüğü açısından eleştirilere yol açarken, bazı öğrenciler de kararın ifade özgürlüğünü kısıtladığını savundu.