Öğrenciler sınavdayken okul çöktü: Çok sayıda ölü var

Nijerya'nın Plateau eyaletinde iki katlı okul binasının çökmesi sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi.



Yetkililer, öğrencilerin sınavda olduğu sırada iki katlı okul binasının çöktüğünü bildirdi. Binada yaklaşık 200 öğrenci ve öğretmenin bulunduğu kaydedildi.



Kurtarma çalışmalarının sona erdiği, onlarca kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı ve 30 yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve inşaat malzemelerinin kalitesizliği nedeniyle binaların çöktüğü durumlar sık yaşanıyor.