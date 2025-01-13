Öğrenciler, 'sivil hak ihlallerini' protesto etmek için meydanlarda

Kasım ayında Novi Sad tren istasyonunda beton bir kanopinin çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesinin hesabının sorulmasını talep eden öğrencilerin haftalardır düzenlediği gösteriler nedeniyle üniversitede derslere ara verildi.



Sırbistan'da haftalardır protesto gösterileri düzenleyen üniversite öğrencileri, popülist yetkililerin gizli servis baskısı da dahil olmak üzere medeni haklarının ihlal edildiği iddiasıyla ülkenin en üst mahkemesi önünde bir kez daha gösteri gerçekleştirdi.



Binlerce kişinin katıldığı gösteri, kasım ayında kuzeydeki Novi Sad kentinde 15 kişinin ölümüne neden olan olayın kurbanlarını anmak için başkent Belgrad'daki Anayasa Mahkemesi önünde 15 dakika boyunca saygı duruşunda bulunmasıyla başladı.



Güneydeki Nis kentinde de ayrı bir gösteri düzenlendi.



Devam eden protestolar, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in giderek otokratikleşen yönetimine karşı duyulan daha geniş çaplı hoşnutsuzluğu yansıtıyor.



Vucic kamuoyu önünde Sırbistan'ı Avrupa Birliği (AB) üyeliğine doğru yönlendirmek istediğini savunuyor ancak demokratik özgürlükleri ilerletmek yerine kısıtlamakla suçlanıyor.



Sırbistan'daki üniversitelerde derslere haftalardır ara verilirken, öğrenciler 1 Kasım'da Novi Sad'daki tren istasyonu binasında çöken kanopinin hesabının sorulması talebiyle gösteriler düzenliyor.



Sırbistan'da pek çok kişi devasa kanopinin yolsuzluktan kaynaklanan özensiz yeniden inşa çalışmaları nedeniyle çöktüğünü düşünüyor.



Novi Sad tren istasyonu binası geçtiğimiz yıllarda Çinli devlet şirketleriyle yapılan bir anlaşma çerçevesinde iki kez yenilenmişti.



Protestolara katılan öğrenciler, Sırbistan devlet güvenliğinin ve öğrencileri protestolarını finanse etmek için Batı'dan para almakla suçlayan Vucic'in baskısına maruz kaldıklarını bildirdi.



Hükümet yanlısı medya, Sırbistan gizli servisinin (BIA) müdahalesi olmadan mümkün olamayacak şekilde, bazı protestocuların kişisel verilerini açıkça yayınladı.



Kardeşiyle birlikte hükümet yanlısı medya tarafından hedef gösterilen Luka Stojakovic, N1 televizyonuna verdiği demeçte, "BIA'nın kapımızı çalabileceğini, ailelerimize karşı baskı uygulayabileceğini ve bizi 'dostça' bir sohbet için davet edebileceğini öğrendik," dedi.



Stojakovic, "(Kişisel) verilerimizi yayınladılar ve kimse sorumlu tutulmadı," dedi.