Öğrencilere gece yarısı gözaltı

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden öğrenciler bu sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı.





Dün eyleme destek veren bazı öğrencilerin evlerine gece yarısı polis baskınları yapıldığı belirtildi. 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 13 ilçede 24 adrese baskın yapıldığı ve 16 kişi gözaltınanin alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan öğrencilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdüğü, 12 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. GÖZALTINA ALINAN ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİ:

1. Ahmet Furkan Polatkan 2. Arda Yüksel 3. Azad Aksoy 4. Burak Çetiner 5. Cihan çiçek 6. Denizhan Eren 7. Doğukan Gürbey 8. Ferhat Can Ergen 9. Harun reşit 10. Kudret Çetinkaya 11. Roni gören 12. Şiran Delepalta 13. Taylan Karatepe 14. Tuana Oğuz 15. Ulaş Bedri Çelik 16. Yunus Özcan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) milletvekili aday adayı olan Melih Bulu'nun AKP lider ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması sebebiyle öğrenciler dün öğleden sonra üniversite önünde eylem yaptı.







Barikat kuran polisin kelepçeyle üniversitenin bahçe kapısını kilitlemesi hafızalara kazınırken, eylem sırasında gözaltına alınan bazı öğrenciler akşam saatlerinde serbest bırakıldı.





12 EYLÜL'DEN SONRA KURUM DIŞINDAN ATANAN İLK REKTÖR





Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri de Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı çıkıyor. Bulu'nun 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne kurum dışından atanan ilk rektör olduğunu belirten öğretim üyeleri ve öğrenciler, akademik yöneticilerin seçimle belirlenmesi çağrısı yapıyor.





SON 5 YILDIR SEÇİM RAFA KALKTI





Erdoğan, 2016 yılından bu yana rektörleri üniversitede seçim yapılmadan tayin ediyor. 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsünün akabinde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rektörlük seçimi kaldırılmıştı.





KHK ile şu sistem getirilmişti: “Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır."





AKP'den istifa ederek 2019 yılında Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Şehir Üniversitesi 2020 yılı şubat ayında kapatılmıştı.





Üniversitenin mülkiyetindeki varlıklar Marmara Üniversitesi'ne devredilmişti.





20 Temmuz 2016 ila 20 Temmuz 2018 yılları arasında Olağanüstü Hâl (OHÂL) döneminde aralarında Fatih, İpek, Zirve ve Turgut Özal üniversitelerinin bulunduğu Hizmet Hareketi'ne ait 16 vakıf üniversitesi KHK ile kapatılmıştı.