Öğrencilere sistematik taciz iddiası

İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Ensar Vakfı Üyesi ve 2011 yılında yapılan seçimlerde AKP’den aday adayı olan Prof. Dr. Şakir Gözütok, fakültede eğitim gören kadın öğrencileri sistematik olarak taciz ettiği iddia edildi. Yıllardır yaşanan taciz olayları öğrencilerin savcılığa ve emniyete yaptıkları başvurularla ortaya çıktı. Kadın öğrenciler kısa bir süre önce bir araya gelerek, önce İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, ardından Rektörlüğe dilekçe vererek, Gözütok hakkında şikayette bulundu. Şikayetin bir türlü hayata geçirilmemesi üzerine öğrenciler taciz olayına ilişkin kampanya başlatmaya karar verdi.







İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI







Mezopotamya Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Rektörlük, Kasım ayında Gözütok hakkında idari soruşturma başlattı. İdari soruşturmanın başlamasıyla birlikte Gözütok, 45 gün rapor alarak izne ayrıldı. İdari soruşturma devam ettiği süre içerisinde şikayette bulunan öğrencileri tek tek öğrenen Gözütok, birçok öğrencinin ailesiyle iletişime geçerek şikayetlerini geri çekmesini istedi. Gözütok, bir öğrencinin ailesine farklı kişileri göndererek, tehdit ettiği de iddia edildi.





SUÇ DUYURUSU





Tehdidin ardından aile yaşanan tacizden haberdar oldu. Kızlarıyla iletişime geçen bir aile, Gözütok hakkında zaman kaybetmeden suç duyurusunda bulundu. Öğrenci ve babasının Gözütok hakkında savcılığa ve karakola başvurmasıyla fakültede yaşanan taciz olayı da tüm detaylarıyla ortaya çıktı. Yapılan başvuruda, Gözütok’un şuana kadar onlarca kadın öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edildi. Önce savcılığa başvuran aile, ardından savcılık tarafından karakola yönlendirildi. Karakolda Gözütok hakkında şikayette bulunan bir öğrenci, yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı.





‘BİRÇOK KEZ TACİZE UĞRADIK’





Öğrenci suç duyurusunda, Gözütok’un kendisini hem sosyal medya hesapları üzerinden hem de odasında taciz ettiğini söyledi. Kendisiyle birlikte birçok öğrencinin de aynı kişi tarafından taciz edildiğine ilişkin başvuran öğrenci, Gözütok’un “yüksek lisans” bahanesiyle birçok kadın öğrenciyle iletişime geçtiği, iletişime geçtiği öğrencilerin sosyal medya hesaplarını aldığı ve genellikle buradan kadın öğrencilere mesaj attığını anlattı. Şakir Gözütok’un çok sayıda kadın öğrenciye mesajlar attığı ve bu mesajların çok sayıda kişiye de dağıldığını ifade eden öğrenci, taciz olaylarının genellikle Gözütok’un odasında yaşandığını belirtti.





Birçok kez çağrıldığı odada tacize uğradığını anlatan öğrenci, yaşanan taciz olaylarından neredeyse tüm fakültenin haberdar olduğunu söyledi. Gözütok ile ilgili birçok öğrencinin şikayette bulunmak istediğini ancak korktukları için başvurmadığını belirten öğrenci, “Hoca ile ilgili şikayette bulunmak istiyorduk ama orada bulanan birçok öğrenci arkadaş ‘Hocanın arkası güçlü ve çok tehlikeli’ dedikleri için bugüne kadar sustuk” dedi.





‘TACİZE UĞRAYAN ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ VAR’





Şakir Gözütok’tan şikayetçi olan öğrenci, suç duyurusunda şunları anlattı: “Benim yaşadıklarıma benzer birçok olayın başka öğrencilerin yaşadığını da duyuyordum. Şakir Gözütok ile ilgili bu olaylar okulda çok konuşulduğu için fakültede bazı hocalar derslerde taciz durumunda ne yapmamız gerektiği uyarılarında bulunuyordu. Bu mesajı aldıktan sonra birçok öğrenci yönetime dilekçeyle başvuru yaptık. Bildiğim kadarıyla Şakir Gözütok’un tacizine uğrayan çok sayıda öğrenci var. Şuana kadar birçok öğrenci tacize uğradıkları için dilekçe ile yönetime başvuru yapmışlar. Bu başvurumuzdan sonra hoca hakkında rektörlük idari soruşturma başlattı.”





ÖĞRENCİNİN BABASI TEHDİT EDİLDİ





Bu olaylar yaşanırken Şakir Gözütok, şikayette bulunan kadın öğrencinin babasını tehdit ettiği de suç duyurusu dilekçesine yansıdı. Gözütok’un kadın öğrencinin babasının evine 3 imam gönderdiği ve kadın öğrencinin suç duyurusundan vazgeçmesi için tehdit ettiği ortaya çıktı. Bu süre içerisinde yine baba birçok kez telefonla aranarak tehdit edildi. Bunun üzerine kızının suç duyurusunun ardından bu kez de baba önce savcılık, sonra ise karakola giderek Şakir Gözütok’un kendisini tehdit ettiğini, can güvenliğinin olmadığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.





KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI





Baba ve kızının suç duyurusu üzerine savcılık, taciz olayının gerçekleştiği fakültenin tüm kameralarının incelenmesini istedi. Bunun üzerine polislerin üniversitede kamera kayıtlarına el koyduğu bilgisi edinildi. Soruşturma kapsamında birçok öğrencinin de suç duyurusunda bulunması bekleniyor.