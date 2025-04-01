Öğrencilerin bir günlük ekonomik boykotuna Özel'den destek

Üniversite öğrencileri kampüslerdeki ‘ders boykotlarının’ ardından "Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz" diyerek yarın (2 Nisan) ekonomik boykot yapacağını duyurdu.





Ekonomik boykot çağrısı yapanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi'nden ODTÜ'ye, Galatasaray Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne kadar birçok okuldan öğrenci dernekleri ve kulüpleri bulunurken, CHP'den de söz konusu boykot çağrısına destek geldi.





CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:





"19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.





Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.





Millet, devletin gerçek sahibidir.





Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak.