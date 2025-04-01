Samanyolu Haber /Gündem / Öğrencilerin bir günlük ekonomik boykotuna Özel'den destek /01 Nisan 2025 20:02

Öğrencilerin bir günlük ekonomik boykotuna Özel'den destek

Üniversite öğrencileri 2 Nisan’da ‘ekonomik boykot’ yapacaklarını açıklamış "Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz" demişti. Söz konusu çağrıya CHP’den destek geldi.

SHABER3.COM

Üniversite öğrencileri kampüslerdeki ‘ders boykotlarının’ ardından "Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz" diyerek yarın (2 Nisan) ekonomik boykot yapacağını duyurdu. 

Ekonomik boykot çağrısı yapanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi'nden ODTÜ'ye, Galatasaray Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne kadar birçok okuldan öğrenci dernekleri ve kulüpleri bulunurken, CHP'den de söz konusu boykot çağrısına destek geldi.

CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: 

"19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.

Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.

Millet, devletin gerçek sahibidir.

Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Öğrencilerin bir günlük ekonomik boykotuna Özel'den destek Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:38:48