Samanyolu Haber /Gündem / Öğrencilerin ders notları cezaevine alınmadı! /08 Nisan 2025 09:39

Öğrencilerin ders notları cezaevine alınmadı!

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yurt genelinde başlayan protestolara katılan Üniversite öğrencilerinin de aralarında olduğu 301 kişi tutuklandı. Ailelerin iddiasına göre sınava hazırlanan öğrencilerin ders notları cezaevine alınmadı.

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İmamoğlu’nun 19 Mart tarihinde gözaltına alınmasının ardından başlayan anayasal gösteri ve yürüyüşlerde tutuklanan üniversite öğrencilerinin aileleri, çocuklarının eğitim hakkının önüne engel konulduğunu ifade ederek bir kez daha kamuoyuna seslendi.

Anne Baba Dayanışma Ağı’ndan Ercan Özay, Halk TV’de Gökmen Karadağ’a konuk oldu. Tutuklu öğrencilerin sınav dönemine girdiğini aktaran Özay, “Bugün sınavları başlıyor. Sınavlara girmemeleri durumunda ciddi bir mağduriyet yaşayacaklar. 18 Nisan’da mahkemeleri var ama bu tarihe kadar içeride tutulmaları, eğitim haklarının gaspı demek” ifadelerini kullandı.

KOMİSYON ÜYELERİNİN ONAYINDAN GEÇMESİ GEREKİYORMUŞ
Cezaevindeki üniversite öğrencilerin sınavlara hazırlanmakta zorlandığını ifade eden Özay, “Ders kaynaklarına erişimleri sınırlı. Dışarıdan not iletmeye çalışıyoruz ama komisyonun bu notları incelemesi gerekiyor. Ne var ki bu komisyonun üyeleri bayram izninde olduğu için henüz herhangi bir değerlendirme yapılmadı” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLAR SINAVLARA NASIL HAZIRLANACAKLAR?"
Cezaevi komisyonundaki görevlilerin notları akademik düzeyde inceleyip değerlendirme yapabilecek yeterliliğe sahip olup olmadığının da belirsiz olduğunu katıldığı programda dile getiren Özay, ders notlarının büyük kısmının yabancı dilde olduğunu hatırlattı. “Çocuklar içeride, moral motivasyonları düşük. Sınavlara nasıl hazırlanacaklar? Üniversitelere de çağrı yapıyoruz; lütfen sınav tarihlerini erteleyin”

ARALARINDA BİR DE LİSE ÖĞRENCİSİ VAR!
Dayanışma ağı ayrıca tutuklular arasında bir lise öğrencisinin de bulunduğunu açıkladı.
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