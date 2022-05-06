Öğrencilerin hiç gitmediği ancak yüksek not alarak mezun olduğu okullar

Kamusal eğitim sürekli değişen sistemler ve kadrolaşma nedeniyle zor zamanlar geçirirken Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetim konusundaki eksiklikleri nedeniyle etüt merkezleri istediklerini rahatlıkla yapabiliyor. Gaziantep'te etüt merkezleri lise son sınıf öğrencilerini devlet okulundan alarak anlaşmalı oldukları özel okullara kaydettiriyor. Öğrenciler hiç okula gitmeden ve sınava girmeden mezun oluyor. Okulda devamsız dahi yazılmayan bu öğrenciler, notları yüksek tutularak mezun ediliyor. Bu sayede de ortaöğretim başarı puanı yüksek olduğu için devlet okulundaki öğrenciden yüksek ortalamaya da sahip oluyor.





Birgün'e konuşan Gaziantep Eğitim Sen Şube Başkanı Ömer Parlakçı bu durumun tüm ülkede geçerli olduğunu aktardı. Parlakçı şunları aktardı: “Bazı etüt merkezleri bunu çok yaygın şekilde yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da bu durum destekleniyor. Açıkçası işlerine geliyor. Sadece bu kadar da değil. 11’inci sınıftan başlayarak açık liseye yönlendiriliyor öğrenciler. İdareler böyle yaparak okuldaki öğrenci sayısını azaltmaya çalışıyor. Tamamen sınav odaklı yaklaşımın ürünü. Halbuki okul sadece ders verilen bir yer değil. Aynı zamanda öğrenciler için bir sosyalleşme alanı da. Böyle yaparak öğrencinin elinden bu imkanını alıyorlar. Kamusal eğitimden uzaklaşılıyor. Bu tablo da bunun özeti.”





Özel Sektör Öğretmenler Birlikteliği Derneği Antep Temsilcisi Fatih Gözüaçık ise bu uygulamaya ilişkin şunları söyledi: “Etüt merkezleri ruhsat alıp okul açıyor. Sadece diploma veriyorlar. Yazılı ya da sözlü sınav yok. Tamamen açık lise gibi hareket ediyorlar. Benim çalıştığım okuldan da bir öğrenci alındı. Hayalet bir okula kaydoldu. Ücretini ödedi, hiç okula uğramadan mezun oldu.”