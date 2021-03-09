Samanyolu Haber /Politika / Öğrencilerin 'ölmek istemiyoruz' çağrısına bakandan tuhaf cevap /09 Mart 2021 10:18

Öğrencilerin 'ölmek istemiyoruz' çağrısına bakandan tuhaf cevap

Birinci dönem ile ikinci döneme ait gerçekleşmeyen lise sınavları Mart ayı ile beraber yüz yüze gerçekleştirilmeye başlandı.

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Kimi öğrenciler, “Öğrenciler ölmek istemiyor” etiketi ile sınavların iptal edilmesi çağrısında bulundu. Eğitim sendikaları da sınavların iptal edilmesi ya da bulaş riski en alt düzeye inene kadar ertelenmesi görüşünde.  

CNN Türk'te katıldığı programda açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, 'Liseliler neden yüz yüze sınav oluyor?' sorusuna, "Öğrencilerin yüzde 77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var" iddiasında bulundu.

'İlk 1 haftadaki vaka sayısında artış oldu mu?' sorusuna Selçuk, "Telefonumda olan kişiye özel bir yazılım var. Bu yazılımla ben ana sınıfında 1-2-3-4-5-8-12'de tamamında kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var... Bunları günlük görebiliyorum. Bunların renk skalası var. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi olarak bir artış var" diye konuştu.

'Liseliler neden yüz yüze sınav oluyor?' sorusuna Selçuk, şöyle yanıt verdi:

"Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin yüzde 77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin yüzde 40'ından fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. 'Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım. Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu gibi yaşadığımız' problemler var. Şu anda ilkokullar devam ediyor mu ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da yüzde 90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz."

Selçuk ayrıca, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok" dedi.
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