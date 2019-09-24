Öğrencilerin yüzde 40’ı Türkçede okuduğunu anlamıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 4'üncü sınıf seviyesindeki öğrencilerin 'Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması' sonuçları açıklandı.
MEB'in yapmış olduğu araştırma Türkiye'nin 81 ilindeki 4 üncü sınıf seviyessinde okuyan öğrencilerin katılımı oldu.
100 ÖĞRENCİDEN 40'I OKUDUĞUNU DOĞRU ANLAMIYOR
MEB'in açıkladığı sonuçlara göre, matematikte akıl yürütme sorularını doğru yanıtlamayanların oranı yüzde 49.
Türkçe dersinde öğrencilerin 'bilme' düzeyindeki sorulara ortalama doğru cevaplama oranı yüzde 62 oldu.
Metinde açıkça ifade edilmeyen fikirleri bulma, bilgi, düşünce ve deneyimleri kullanma becerilerine dayalı 'anlama' düzeyindeki sorularının ortalama doğru cevaplanma oranı ise yüzde 59,97 olduğu ortaya çıktı.
Öğrencilerin yüzde 40'ı okuduklarını doğru anlamadığı ortaya çıktı.
TÜRKÇEDE TÜMÜNÜ DOĞRU YAPAN YÜZDE 3,55
Türkçe sınavında 112 bin 465 öğrenciye ‘bilme’ ve ‘anlama’ düzeylerinden çoktan seçmeli 15 soru soruldu. Bilme düzeyindeki sorularda öğrencilerden, metinde açıkça ifade edilen ya da edilmemiş olsa bile açık bir anlama dayanan bilgiyi bulmaları beklendi.
Öğrencilerin ‘bilme’ düzeyindeki soruları ortalama doğru cevaplama oranı yüzde 62,82 oldu.
Metinde açıkça ifade edilmeyen fikirleri bulma, bilgi, düşünce ve deneyimleri kullanma becerilerine dayalı ‘anlama’ düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranının ise yüzde 59,97 olduğu görüldü.
Testte tüm soruları doğru yanıtlayan öğrencilerin oranı yüzde 3,55 oldu. Öğrencilerin bu testte aldıkları 100-500 arası puan dağılımları incelendiğinde ortalama puanın 331,12 olduğu belirlenirken, yüzde 25,77’sinin 400-500 puan aralığında olduğu tespit edildi.