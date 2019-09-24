Öğrencilerin yüzde 40’ı Türkçede okuduğunu anlamıyor

TÜRKÇEDE TÜMÜNÜ DOĞRU YAPAN YÜZDE 3,55





Türkçe sınavında 112 bin 465 öğrenciye ‘bilme’ ve ‘anlama’ düzeylerinden çoktan seçmeli 15 soru soruldu. Bilme düzeyindeki sorularda öğrencilerden, metinde açıkça ifade edilen ya da edilmemiş olsa bile açık bir anlama dayanan bilgiyi bulmaları beklendi.





Öğrencilerin ‘bilme’ düzeyindeki soruları ortalama doğru cevaplama oranı yüzde 62,82 oldu.





Metinde açıkça ifade edilmeyen fikirleri bulma, bilgi, düşünce ve deneyimleri kullanma becerilerine dayalı ‘anlama’ düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranının ise yüzde 59,97 olduğu görüldü.





Testte tüm soruları doğru yanıtlayan öğrencilerin oranı yüzde 3,55 oldu. Öğrencilerin bu testte aldıkları 100-500 arası puan dağılımları incelendiğinde ortalama puanın 331,12 olduğu belirlenirken, yüzde 25,77’sinin 400-500 puan aralığında olduğu tespit edildi.