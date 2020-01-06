Samanyolu Haber /Eğitim / Öğrenciler direndi, kazandı /06 Ocak 2020 02:13

Öğrenciler direndi, kazandı

Ekonomik krizi ve ödenek yetersizliğinin bedelini öğrencilerin yemeğinden kısarak aşmaya çalışan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü bir haftadır devam eden protestolar karşısında geri adım attı. Öğrenciler daha önce olduğu gibi kahvaltı dahil üç öğün indirimli yemek hizmeti verilecek

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

Yemekhanelerde kahvaltı hizmetini kaldıran ve öğrencilerin indirimli yemek haklarını tek öğüne indiren İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü geri adım attı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, "Rektörlüğümüz öğrencilerimizin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirmiş, diğer hizmet alanlarından kısarak yemek hizmetinin aynı şekilde devamını sağlamıştır." denildi.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yaklaşık bir haftadır rektörlüğün günde üç öğün olan indirimli yemek hakkını bir öğüne düşürmesine ve dönem başında yapılan yemekhane zammına karşı mücadele vermişti.

POLİS DEMOKRATİK HAKKINI KULLANAN ÖĞRENCİLERE COPLA SALDIRMIŞTI
 
Ekonomik kriz şartlarında cüzi miktardaki parayla hayatlarını idame ettirmeye çalıştıklarını ve krizin faturasının öğrenci ve işçilere kesilmesine karşı olduklarını belirten öğrencilere karşı polis cop kullanmış ve rektörlüğe dilekçe vermelerine engel olmuştu.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 'öğrencilerin itiraz dilekçelerinin incelendiğini ve taleplerinin dinlendiğini' belirterek söz konusu kararı iptal ettiklerini açıkladı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı sebebiyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir.

YEMEKHANE İLE İLGİLİ ALINAN KARAR İPTAL EDİLDİ

Gelişmeleri yakından takip eden, öğrencilerimizin dilekçelerini değerlendiren ve taleplerini dinleyen Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır.

Rektörlüğümüz öğrencilerimizin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirmiş, diğer hizmet alanlarından kısarak yemek hizmetinin aynı şekilde devamını sağlamıştır." 

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