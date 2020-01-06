Öğrenciler direndi, kazandı

Yemekhanelerde kahvaltı hizmetini kaldıran ve öğrencilerin indirimli yemek haklarını tek öğüne indiren İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü geri adım attı.





Rektörlükten yapılan açıklamada, "Rektörlüğümüz öğrencilerimizin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirmiş, diğer hizmet alanlarından kısarak yemek hizmetinin aynı şekilde devamını sağlamıştır." denildi.







İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yaklaşık bir haftadır rektörlüğün günde üç öğün olan indirimli yemek hakkını bir öğüne düşürmesine ve dönem başında yapılan yemekhane zammına karşı mücadele vermişti.





POLİS DEMOKRATİK HAKKINI KULLANAN ÖĞRENCİLERE COPLA SALDIRMIŞTI

Ekonomik kriz şartlarında cüzi miktardaki parayla hayatlarını idame ettirmeye çalıştıklarını ve krizin faturasının öğrenci ve işçilere kesilmesine karşı olduklarını belirten öğrencilere karşı polis cop kullanmış ve rektörlüğe dilekçe vermelerine engel olmuştu.





İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 'öğrencilerin itiraz dilekçelerinin incelendiğini ve taleplerinin dinlendiğini' belirterek söz konusu kararı iptal ettiklerini açıkladı.







İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı sebebiyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir.





YEMEKHANE İLE İLGİLİ ALINAN KARAR İPTAL EDİLDİ





Gelişmeleri yakından takip eden, öğrencilerimizin dilekçelerini değerlendiren ve taleplerini dinleyen Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır.





Rektörlüğümüz öğrencilerimizin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirmiş, diğer hizmet alanlarından kısarak yemek hizmetinin aynı şekilde devamını sağlamıştır."



