Öğrencisini acımasızca döven öğretmenin cezası belli oldu ama...

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Ali Rıza Y. ile taraf avukatları katıldı. Söz verilen Ali Rıza Y, öğrenci S.T.K’yi darbettiği için çok pişman olduğunu söyledi. Sanık avukatı, müvekkilinin hakkında beraat kararı verilmesini, eğer farklı kanaatte olunursa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti. Mağdur S.T.K’nin avukatı ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.







Hakim sanığa son sözünü sormadan önce “Sen bir eğitimcisin öğrencin ne söylerse söylesin, senin ona vurman, hatta dövmen hiç kabul edilebilir değil. Hiçbir şey senin onu dövmene hak vermez.” dedi.







Sanığa üst sınırdan 12 ay hapis cezası verildi, iyi halden 10 aya indirilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.





KARARA İTİRAZ EDİLECEK





Öğrenci S.T.K’nin avukatı Ali Oğuz Şahin, duruşma sonrasında gazetecilere, karara Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi yoluyla itiraz edeceklerini söyledi.





İtirazın sonucunu bekleyeceklerini aktaran Şahin, “Mahkeme öncelikle 8 ay ceza verdi. Kendisini savunamayacak kişiye karşı suçun işlenmesi sebebiyle artırdı. Ardından bir iyi hal indirimi yaparak 10 ay olarak cezayı netleştirdi. Alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle ceza verdi mahkeme. Karara itiraz edeceğiz. Kararı hep beraber göreceğiz.” ifadesini kullandı.





NE OLMUŞTU?





Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Y’nin, öğrencisi S.T.K’yi darbettiği görüntüler, 22 Aralık’ta basına yansımış, aynı gün İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.





Valilikten yapılan açıklamada ise 14 Aralık’taki olayla ilgili öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da 14 Aralık’ta başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararı uygulandığı bildirilmişti.





Hazırlanan iddianamede sanık Ali Rıza Y. hakkında “beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle basit yaralama” suçundan üst hadden ceza verilmesi istenmişti.



