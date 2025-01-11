Samanyolu Haber /Gündem / Öğretmen atamalarında KPSS dönemi sona erdi: Tarih belli oldu, işte yeni yöntem /11 Ocak 2025 10:57

Öğretmen atamalarında KPSS dönemi sona erdi: Tarih belli oldu, işte yeni yöntem

Ataması yapılacak öğretmenler için bir dönem sona erdi. 2025 yılında öğretmen atamalarında KPSS puanı şartı kaldırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı. 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle öğretmen atamalarından bu şart aranmayacak. Bu tarihe kadar eski yönetmelik geçerli olacak. Milli Eğitim Bakanı, KPSS yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) adıyla bir sınav düzenleyeceklerini açıklamıştı.

YENİ DÖNEMİ BAKAN DUYURMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için bir KPSS olmayacak. ÖSYM ile yaptığımız protokol ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) adıyla bir sınavı organize ettik. 2025’TE ilk defa 13 Temmuz'da yapılacak. AGS sonuçlarına göre atamalarımızı, Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sürecini başlatacağız. Akademi’deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam etmiş olacağız." demişti.

AKADEMİK GİRİŞ SINAVI NEDİR?

AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak. AGS'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlar önemli olacak. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.
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