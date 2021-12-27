Samanyolu Haber /Gündem / Öğretmen eşi 5 yıldır tutuklu kanser hastası Leyla Kurt vefat etti /27 Aralık 2021 12:14

Öğretmen eşi 5 yıldır tutuklu kanser hastası Leyla Kurt vefat etti

Matematik öğretmeni eşi Yusuf Kurt yaklaşık 5 yıldır tutuklu olan Leyla Kurt, kansere yenildi. Durumu ağırlaşan Leyla Kurt, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Doktorların ‘Yapılacak bir şey kalmadı’ dediği Kurt, bugün hayatını kaybetti.

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BOLD MEDYA 

Cezaevinde yatacağı süreyi dolduran ancak denetimli serbestlik hakkı verilmediği için tahliye edilmeyen Yusuf Kurt’un eşi Leyla Kurt, kansere yenildi. Durumu ağırlaşan Leyla Kurt, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Doktorların ‘Yapılacak bir şey kalmadı’ dediği Kurt, bugün hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz ocak ayında Bold Medya’da konuşan Leyla Kurt, “Hastalığım 4. aşamada. Göğsümün biri alındı. Diğer göğüste de ciddi yaralar nüksetti. Şu an tıbbın tıkandığı yerdeyiz. Yaralar her geçen gün yayılıyor. Sırtıma, boynuma kadar geldi. Günde 3-4 kez yeşil reçeteli ilaç alıyorum. Kemoterapiyi artık kestiler. Ege Üniversitesi “Bütün tedavileri denedik, artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı” dedi.” ifadelerini kullanmıştı.

Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında 16 Ağustos 2016’da tutuklanan Yusuf Kurt, sözde yargılama sonunda 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kapatılan dershanelerde çalışan Yusuf Kurt’un eşinin dışında, babası ve baldızı da kanser. Eşi Leyla Kurt, kendisi tutuklandıktan 5 ay kadar sonra kanser rahatsızlığına yakalanmıştı.


Leyla Kurt, aylar önce verdiği röportajda yaşadıkların şöyle anlatmıştı:

ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, HASTALIĞIMAN TADINI ÇIKARIYORUM HAMD OLSUN
“Bugün (13 Ocak 2021) eşim aradı. “Hiç korkma iyileşeceksin, biz sana çok dua ediyoruz içeride.” diye teselli verdi. Şu an çocuklarıma da bana da sebepler planında bu ülke hiçbir gelecek vaat etmiyor. Bir planları yok çocuklarımın. Boşlukta gibiler. Oğlumun üniversite hayatı tamamen bitti. Gediz Üniversitesi Türk Dili Edebiyat Bölümü’nde burslu okuyordu. Orası kapatılınca Ege Üniversitesi’ne yönlendirdiler. Orası da 30 bin TL para istedi. Ödeyemeyince gidemedi. Büyük kızım Atatürk Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun. Şu an online satışla ilgileniyor. Küçük kızım üniversiteye hazırlanıyor. Onun psikolojisi bozuldu. İlaç alıyor sürekli. Baba öyle, anne böyle olunca psikolojileri kalmadı. Ben ayakta durmaya, dik durmaya çalışıyorum ama bir noktadan sonra ağrılar başlayınca dayanamıyorsunuz. Çocukların psikolojileri etkileniyor. Allah var gam yok diyoruz. Şikayetçi değilim, hastalığımın tadını çıkartıyorum hamd olsun.”


ŞUNU ÖĞRENDİM; HAYATINIZI RIZAYI İLAHİDEN BAŞKA BİR ŞEYE ENDEKSLEMEYİN
“Şu an tek bildiğim; tecrübenin gerçekten pahalı bir mülk olduğunu ve hayatın Rıza-yı İlahiye’den başka hiçbir şeye endekslenmesini öğrendim. Herkesi memnun etmeye kalktığınız zaman Allah’ın size emanet ettiği bedenden oluyorsunuz. Kendi hakkınıza giriyorsunuz. Gereğinden fazla iyilik insana bıçak olarak geri dönüyor.”
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