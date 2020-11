Öğretmen Gökhan Açıkkollu, 15 Temmuz’dan bir hafta sonra 23 Temmuz 2016’da gözaltına alındı ve 13 gün boyunca gözaltında gördüğü ağır işkencenin ardından can verdi. Fransa’da faaliyetlerine devam insani yardım kuruluşu Time To Help, Gökhan öğretmen adına Togo’da su kuyusu açmaya karar verdi. Gökhan öğretmenin eşi Mümine Tülay Açıkkollu ise eşinin adının yaşatılacak olmasından mutlu olduğunu bir video ile açıkladı.