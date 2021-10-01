Samanyolu Haber /Gündem / Öğretmen kovan validen açıklama geldi /01 Ekim 2021 19:25

Öğretmen kovan validen açıklama geldi

Artvin'de Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, okul ziyaretinde azarladığı öğretmenden özür diledi.Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne yaptığı ziyarette girdiği sınıfta kendisine "Hoş geldiniz" diye elini uzatan öğretmeni “Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle” diyerek sınıftan kovan Kaymakam Saygın, aynı okulu bugün bir kez daha ziyaret etti.

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Ziyarette konuşan Kaymakam Saygın, olayı şu sözlerle anlattı:

“Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz okul ziyareti sırasında karşılıklı yanlış anlaşılma nedeniyle yaşanan hadise beni derinden üzmüştür. Pandemi koşulları gereği küçük bir heyetle gerçekleştirdiğimiz sınıf ziyaretleri sırasında sizin sonradan sınıfa gelmeniz, kim olduğunuzu o an bilmiyor olmam ve tokalaşmak maksadıyla elinizi uzatmanız sebebiyle salgın tedbirleri açısından sizi uyarma gereği duydum. Öte yandan, sizin özel eğitim öğrencimizin bakımı ile ilgilenmeniz sebebi ile sonradan sınıfa geldiğinizi anladım. Yaşanan yanlış anlaşılmadan kaynaklanan hadiseden üzüntü duyduğumu size özellikle belirtmek isterim.''

Kaymakam Saygın “Pandemi koşulları sebebiyle ortaya çıkan bu yanlış anlaşılmadan dolayı sizden özür diliyor ve helallik istiyorum. Ayrıca davetimi kabul etme nezaketiniz için de teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi ile ilgili süreçlerde her zaman ve her koşulda tüm öğretmenlerimizin destekçisiyiz” diye konuştu.

Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmeni Burak Kılıç ise Kaymakam Saygın’a "yanlış anlaşılma sonucu doğan olayın bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu ve kamuoyuna yansıtılan içeriğin olayın gerçekliği ile bağdaşmadığını" savunarak “Kaymakamımıza yapıcı tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum."
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