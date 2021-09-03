Samanyolu Haber /Politika / Öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'ymiş! /03 Eylül 2021 12:04

Öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'ymiş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkenin Türkiye olduğunu iddia eden talihsiz bir açıklamada daha bulundu. Gerçeklikten iyice kopan Erdoğan'ın, öğretmen maaşlarının yoksulluk sınırının altında olduğu Türkiye'de ilgi ile karşılandı.

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Erdoğan'ın, eğitim politikalarının iflas ettiği Türkiyeden ne kadar kopuk olduğunu gösteren açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün artık Türkiye'deki sınıf mevcutları İngiltere, Avustralya, Fransa gibi ülkelerdeki ilkokullardan daha düşük, Almanya ve ABD ile yaklaşık aynı seviyededir.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarındadır. Hükümete gelirken ülkemizi eğitim, ekonomi, adalet, güvenlik temelleri üzerinde yükseltme sözü vermiştik.

Eğitimi önceliklerimizin en başına almıştık. Eğitime ayırdığımız bütçeyi ilk sıraya çıkartarak bu anlayışı hayata geçirdik. Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir.

Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken, Türkiye'de bu oran yüzde 20'ler civarındadır. Türkiye'deki öğretmenler, tüm Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler arasında yer almaktadır.
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