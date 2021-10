Öğretmen, öğrencilerini Sedat Peker'e yakın ismin duruşmasına götürdü!

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI





BATAKLIK'TA ADI NASIL GEÇTİ





Nizip Adliyesi önüne götürülen yüzlerce öğrencinin Nizip Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi’nde davası görülen Sedat Peker'e yakın isimlerden Hasip Şahin'e destek için öğretmen A.S. ve okul müdür yardımcılarının bilgisi dahilinde götürüldü. Öğrencilerin yolda çevirmeye takılınca Nizip İlçe Emniyeti'nde saatlerce bekletildikleri ortaya çıktı.Velilerin şikayetleri sonrası ortaya çıkan olay sonrası soruşturma başlatıldı, öğretmen A.S. ve okul müdür yardımcıları açığa alındı.Velilerden olayın bilgisini alan CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, durumu Gaziantep Valiliğine iletti. Yılmazkaya ve velilerin şikayeti sonrası harekete geçen Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Beden Eğitim Öğretmeni A.S. ve iki müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlattı.Öğrencileri, aileler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi ve izin almadan mafya liderinin duruşmasına götüren beden eğitimi öğretmeni A.S. ve iki müdür yardımcısı açığa alındı, öğrencilerin velileri ise isyan etti.Hasip Şahin'in Sedat Peker ile olan yakınlığı biliniyordu. Odatv'den Mert Taşçılar'ın haberine göre öğrencileri bırakıp kaçan öğretmen henüz yakalanamadı.Olayın ardından Valilik açıklama yaptı. Açıklamada durum kabul edilirken şu ifadeler kullanıldı:“Bazı basın mecralarında İlimizde bir öğretmenin bir kısım öğrenciyi izinsiz olarak bir İlçemize götürdüğüne yönelik haberler yayınlanması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.İlimiz Merkezde bulunan bir lisede görevli olan bir öğretmenimiz çalıştığı okulda eğitim gören öğrencilerden bir kısmını yasal izin olmaksızın araçlarla Nizip İlçesine götürmüş, güzergahta bulunan polis ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolünde durum anlaşılmıştır.Olayın idari makamlar tarafından haber alınmasına müteakip ivedi olarak 13.10.2021 tarihinde açılan soruşturmada ilk etapta bahse konu öğretmen ve iki idareci açığa alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir.”Hasip Şahin'in adı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' operasyonunda da geçmişti.İddianamede bir videoya da yer verilmişti. İddianamede, kritik isimleri Çetin Gören, Nejat Daş, Perry James Young, Cemal Deniz Şahan, Atila Can Daş, Ahmet Murat Daş ve organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı ile Peker'i barıştırdığı öne sürülen Atila Yıldırım'ın 2 Aralık 2018'de Gaziantep'te kendisini Cengizhan'ın torunu olarak tanıtan "Yalnız Kurt" lakaplı Hasip Şahin'in sosyal medya paylaşımındaki videoda birlikte yer aldığı iddianamaede kaydedildi.Videoda Gören'in Türkmen Dağına yardım amacıyla bir araya geldiklerini belirterek "Ben ve arkadaşlarım Deniz (Cemal Deniz Şahan ), İngiltere’den iş adamı arkadaşım Paul (Perry James Young), abim Nejat (Nejat Daş) olarak birlikte yapıyoruz” ifadelerini kullanıyor.