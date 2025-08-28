Samanyolu Haber /Gündem / Öğretmenden öğrenciye 15 Temmuz işkencesi /28 Ağustos 2025 11:59

Öğretmenden öğrenciye 15 Temmuz işkencesi

15 Temmuz rejiminin insanlara uyguladığı sosyal soykırımın mağduru bu sefer okul çağındaki bir çocuk oldu. Görevi ayrım yapmaksızın çocukları eğitmek olan bir öğretmen, küçücük bir çocuğa anne-babası hukuksuz soruşturmalara maruz kaldığı için psikolojik baskı uyguladı. Birçok benzeri yaşanan ve toplumun sessiz kaldığı bu işkenceyi, DEM Parti Milletvikili Ömer Faruk Gergerlioğlu ifşa etti.

SHABER3.COM

Türkiye'de 15 Temmuz’un ardından, AKP rejiminin ağırlıklı olarak Hizmet Hareketi'ne gönül verenleri hedef aldığı sosyal soykırımın, yalnızca yetişkinleri değil, onların çocuklarını da etkileyen ağır sonuçları devam ediyor.

İnsan Hakları Savunucusu ve DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz mağduru bir ailenin yaşadığı trajik bir olayı kamuoyuna duyurdu. Gergerlioğlu, 15 Temmuz mağduru mahpus çocuklarının okullarda sözel şiddetle karşılaştığını açıkladı.

Çocuk Ağır Travma Geçirmiş
Bold'un haberine göre Gergerlioğlu, paylaşımında, mağdur bir babanın kızının okulda öğretmeni tarafından sürekli sözel şiddete maruz kaldığını belirtti. Çocuğun yaşadığı olumsuzluklar, annenin müdahalesiyle son bulsa da, anne çocuğunu başka bir okula aldıktan sonra yeni öğretmenin, çocuğun ağır travmalar geçirdiğini ve buna rağmen başarısının zamanla yükseldiğini ifade ettiği aktarıldı.

9 Yıldır Benzer Olaylar Yaşanıyor
Anne, öğretmenin olumsuz tavrının, çocuğun babasının 15 Temmuz sonrası hapse atılmasından kaynaklandığını düşündüğünü söyledi. Gergerlioğlu, paylaşımında bu ve benzeri gaddarca fiillerin son dokuz yılda sıkça yaşandığını, birçok mağdurun ise yaşadıklarını ifade edemediğini vurguladı.

Milyonlarca 15 Temmuz mağduru ailenin çocuklarının okulda karşılaştığı sözel ve psikolojik şiddetin, toplumsal hafızada ve eğitim sisteminde göz ardı edilmemesi gerektiği belirtiliyor.
