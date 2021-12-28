Samanyolu Haber /Gündem / Öğretmene 'öğrencileri orman yürüyüşüne götürme' soruşturması /28 Aralık 2021 10:45

Öğretmene 'öğrencileri orman yürüyüşüne götürme' soruşturması

Beyoğlu Anadolu Lisesi yönetimi, okulun Coğrafya Öğretmeni Engin Ulus hakkında, öğrencileri orman yürüyüşüne 'kızlı-erkekli' götürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlattı.

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Beyoğlu Anadolu Lisesi yönetimi, öğrencilerini orman yürüyüşüne götüren öğretmen hakkında soruşma başlattı.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, soruşturmanın gerekçesi ise öğrencilerin geziye 'kız-erkek bir arada' katılması.

'ERKEKLERLE BULUŞTURMA' SUÇLAMASI

Hakkında soruşturma başlatılan öğretmen Engin Ulus, sosyal medya hesabı üzerinden orman yürüyüşündeki fotoğrafı da paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"23 Ekim’de Belgrad Bentler Tabiat parkında organize ettiğim orman yürüyüşüne halihazırda öğrencilerimiz ve üniversite okuyan mezunlarımız katıldı. Bu kalabalığın yarısı öğrenci, yarısı mezun neredeyse ve o mezun öğrenciler içinde sadece bir erkek öğrencimiz var. O kadar öğrenci arasında bir erkek öğrenciyi görüp 17 yaşındaki kız çocuklarını erkeklerle buluşturma suçlaması işte bu fotoğrafın gerçekleştiği etkinlikten çıkmıştır. Okulun mezunları ile öğrencileri arasında bir bağ olmasını, mezunların abilik, ablalık yapmasını, üniversite okuyan mezunlarımızın halihazırdaki öğrencilerimize feyz vermesini, mezunlar ile öğrenciler arasındaki ilişkilerin daha da yaygınlaşmasını, aynı lise sıralarını paylaşan gençlerin ortak anılara sahip olmasını bir idare neden istemez?”

Beyoğlu Anadolu Lisesi, 2002 yılına kadar kız lisesi olarak eğitim verdikten sonra karma eğitime geçmişti.
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