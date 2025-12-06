Öğretmeni zorbalayan lise öğrencilerine soruşturma

Öğretmen M.C.’nin, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için soruşturmanın genişletilmesini istemediği öğrenildi.





Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin 61 yaşındaki fizik öğretmeni ile alay ettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından hem idari hem de adli süreçler başlatıldı.Yaklaşık 20 gün önce yaşandığı belirtilen görüntüler sonrası okul yönetimi, 3 öğrenci hakkında disiplin soruşturması yürütmeye başladı.Tepkilerin büyümesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri, okula giderek yöneticilerden bilgi aldı ve sürecin detaylarını not etti.Aynı saatlerde Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin de okula giderek yönetimle görüştüğü, olayın tüm yönleriyle inceleneceği belirtildi.Öte yandan, hafta başında okulda dengesini kaybederek düşen ve yaralanan öğretmen M.C.’nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği, evde istirahatine devam ettiği bildirildi. Öğretmenin, öğrencilerinden şikâyetçi olmadığı da öğrenildi.