Öğretmeni zorbalayan lise öğrencilerine soruşturma

Yaklaşık 20 gün önce yaşandığı belirtilen görüntüler sonrası okul yönetimi, 3 öğrenci hakkında disiplin soruşturması yürütmeye başladı.
Öğretmen M.C.’nin, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için soruşturmanın genişletilmesini istemediği öğrenildi.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OKULDA İNCELEME YAPTI
Tepkilerin büyümesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri, okula giderek yöneticilerden bilgi aldı ve sürecin detaylarını not etti.
Aynı saatlerde Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin de okula giderek yönetimle görüştüğü, olayın tüm yönleriyle inceleneceği belirtildi.
Öte yandan, hafta başında okulda dengesini kaybederek düşen ve yaralanan öğretmen M.C.’nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği, evde istirahatine devam ettiği bildirildi. Öğretmenin, öğrencilerinden şikâyetçi olmadığı da öğrenildi.