Samanyolu Haber /Gündem / Öğretmeni zorbalayan lise öğrencilerine soruşturma /06 Aralık 2025 11:53

Öğretmeni zorbalayan lise öğrencilerine soruşturma

Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin 61 yaşındaki fizik öğretmenine zorbalık yaptığı görüntüler tepki toplamıştı. Okul ve emniyet ayrı ayrı soruşturma yürütürken, İl Milli Eğitim Müdürünün de inceleme için okula gittiği öğrenildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin 61 yaşındaki fizik öğretmeni ile alay ettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından hem idari hem de adli süreçler başlatıldı.

Yaklaşık 20 gün önce yaşandığı belirtilen görüntüler sonrası okul yönetimi, 3 öğrenci hakkında disiplin soruşturması yürütmeye başladı.

Öğretmen M.C.’nin, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için soruşturmanın genişletilmesini istemediği öğrenildi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OKULDA İNCELEME YAPTI

Tepkilerin büyümesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri, okula giderek yöneticilerden bilgi aldı ve sürecin detaylarını not etti.

Aynı saatlerde Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin de okula giderek yönetimle görüştüğü, olayın tüm yönleriyle inceleneceği belirtildi.

Öte yandan, hafta başında okulda dengesini kaybederek düşen ve yaralanan öğretmen M.C.’nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği, evde istirahatine devam ettiği bildirildi. Öğretmenin, öğrencilerinden şikâyetçi olmadığı da öğrenildi.
