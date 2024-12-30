Öğretmenler artık KPSS'ye girmeyecek: İşte yeni sistem!

Tekin, "Sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sürecini başlatacağız. Akademi’deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Sınavda içerik olarak belli farklılaştırmalar var. AGS’nin KPSS’den önemli farklılıklarından biri; Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı programlar AGS’nin bir parçası olacak" dedi.
MEB-AGS NEDİR?
Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.
Buna göre meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.
Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce mezunu öğretmen adayları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak.
AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'si toplanarak MEB-AGS puanı hesaplanacak. Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak.